Фонд захисних споруд Полтавщини складає 2,5 тисяч укриттів, — Олександр Чалий

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Від початку дії воєнного стану їхня кількість збільшилася на пів тисячі укриттів

На території Полтавської області на обліку перебувають 2 508 захисних споруд, з яких 1 381 — сховища та протирадіаційні укриття, 1 127 — найпростіших укриттів і споруд подвійного призначення. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

17 липня, під час апаратної наради в Полтавській ОВА, директор департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами ОВА Олександр Чалий розповів, що з 1 червня фонд захисних споруд Полтавщини збільшився на 48 об’єктів:

у Кременчуцькому районі — 18 укриттів;

у Лубенському районі — 18 укриттів;

у Миргородському районі — 5 укриттів;

у Полтавському районі — 7 укриттів.

— Територіальними громадами, балансоутримувачами спільно з підрозділами ДСНС було перевірено низку будівель, які можна використовувати як укриття для населення, — зазначив Олександр Чалий.

Своєю чергою начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Володимир Салогуб зауважив, що з початку введення воєнного стану на Полтавщині збільшено фонд захисних споруд на 568 укриттів, зокрема на 140 — у поточному році. Це дало змогу дозабезпечити населення засобами колективного захисту загальною місткістю на 100 тис. осіб.

— Також триває інвентаризація фонду захисних споруд. Роботу цю мають проводити місцеві ОВА, РВА та ОМС, — додав Володимир Салогуб.

За результатами наради, начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін дав доручення районним військовим адміністраціям і територіальним громадам прискорити роботу щодо постановки на облік найпростіших укриттів, звернути особливу увагу на захисні споруди комунальної власності та привести неготові захисні споруди в готовність до використання за призначенням.

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