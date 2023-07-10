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19 липня на правобережжі Кременчука не буде води

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 214

Ремонтні роботи

19 липня правобережна частина Кременчука (окрім Раківки та Садків) залишиться без води. Як повідомили в Кременчуцькій міській раді, працівники цеху водопостачання КП «Кременчукводоканал» замінюватимуть засувки діаметром 500 мм на водогоні питної води.

Перелік вулиць, які будуть без централізованого водопостачання:

  • вул. Івана Приходька
  • вул. Чумацький шлях
  • пров. Літературний
  • пров. Тополевий
  • пров. Івана Кожедуба
  • пров. Ракітіна
  • пров. Березневий
  • вул. Павла Чубинського
  • вул. Ковальська
  • пров. Сержанта Онопченка
  • вул. Василя Сліпака
  • пров. Олександра Олеся
  • пров. Дніпровський
  • вул. Дніпровська
  • вул. Академіка Герасимовича
  • пров. Солдатський
  • тупик Максима Рильського
  • пров. Максима Рильського
  • пров. Івана Приходька
  • вул. Верхньо-Дніпровська
  • проїзд Тупіковий
  • вул. Олександрійська
  • пров. Верхньо-Дніпровський
  • пров. Василя Стуса
  • вул. Василя Стуса
  • вул. Гарета Джонса
  • вул. Мирослава Скорика
  • пров. Автобусний
  • вул. Івана Миколайчука
  • вул. Григорія Чуркіна
  • пров. Самойлівський
  • тупик Самойлівський
  • вул. Самойлівська
  • вул. Сергія Єфремова
  • пров. Шкільний
  • пров. Транспортний
  • вул. Остап Вишні
  • вул. Гайдамацька
  • пров. Чигиринський
  • вул. Чорноморська
  • пров. Пилипа Орлика
  • вул. Космонавтів
  • вул. Кавалерійська
  • вул. Пилипа Орлика
  • вул. Різдвяна
  • пров. Диканський
  • вул. Костянтина Острозького
  • вул. Пілотів
  • вул. Херсонська
  • вул. Заводська
  • вул. Чечелівська
  • пров. Чечелівський
  • вул. Соломії Крушельницької
  • проїзд Г. Петька
  • проїзд Лізи Корабліної
  • вул. Гірська
  • вул. Кавказька
  • пров. Івана Торубари
  • проїзд Івана Торубари
  • вул. Петра Прокоповича
  • вул. Одеська
  • пров. Крем’яний
  • пров. Пшеничний
  • пров. Лубенський
  • вул. Олександра Печерського
  • проїзд Юнацький
  • пров. Заводський
  • пров. Пархоменка
  • вул. Лінійна
  • вул. Республіканська, буд. 1-94
  • вул. Макаренка
  • пров. Передовий
  • тупик Ливарний
  • пров. Ливарний 1-й
  • тупик 1-й ливарний
  • тупик Ливарний 1-й
  • вул. Ливарна
  • пров. Мирний
  • пров. Революціонерів
  • вул. Художня
  • пров. Яблуневий
  • вул. Революціонерів
  • вул. Насосна
  • вул. Виноградна
  • вул. Федора Єгорова
  • пров. Дружби
  • вул. Володимира Івасюка
  • вул. Сухомлинського (приватний сектор)

Після завершення робіт централізоване водопостачання буде відновлено. Кременчужан просять зробити необхідний запас води. 

Контактні телефони диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал»: +38 (067) 403-97-86, +38 (050) 305-45-71.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: водопостачання Кременчукводоканал ремонт вода
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