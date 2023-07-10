19 липня на правобережжі Кременчука не буде води

19 липня правобережна частина Кременчука (окрім Раківки та Садків) залишиться без води. Як повідомили в Кременчуцькій міській раді, працівники цеху водопостачання КП «Кременчукводоканал» замінюватимуть засувки діаметром 500 мм на водогоні питної води.
Перелік вулиць, які будуть без централізованого водопостачання:
- вул. Івана Приходька
- вул. Чумацький шлях
- пров. Літературний
- пров. Тополевий
- пров. Івана Кожедуба
- пров. Ракітіна
- пров. Березневий
- вул. Павла Чубинського
- вул. Ковальська
- пров. Сержанта Онопченка
- вул. Василя Сліпака
- пров. Олександра Олеся
- пров. Дніпровський
- вул. Дніпровська
- вул. Академіка Герасимовича
- пров. Солдатський
- тупик Максима Рильського
- пров. Максима Рильського
- пров. Івана Приходька
- вул. Верхньо-Дніпровська
- проїзд Тупіковий
- вул. Олександрійська
- пров. Верхньо-Дніпровський
- пров. Василя Стуса
- вул. Василя Стуса
- вул. Гарета Джонса
- вул. Мирослава Скорика
- пров. Автобусний
- вул. Івана Миколайчука
- вул. Григорія Чуркіна
- пров. Самойлівський
- тупик Самойлівський
- вул. Самойлівська
- вул. Сергія Єфремова
- пров. Шкільний
- пров. Транспортний
- вул. Остап Вишні
- вул. Гайдамацька
- пров. Чигиринський
- вул. Чорноморська
- пров. Пилипа Орлика
- вул. Космонавтів
- вул. Кавалерійська
- вул. Пилипа Орлика
- вул. Різдвяна
- пров. Диканський
- вул. Костянтина Острозького
- вул. Пілотів
- вул. Херсонська
- вул. Заводська
- вул. Чечелівська
- пров. Чечелівський
- вул. Соломії Крушельницької
- проїзд Г. Петька
- проїзд Лізи Корабліної
- вул. Гірська
- вул. Кавказька
- пров. Івана Торубари
- проїзд Івана Торубари
- вул. Петра Прокоповича
- вул. Одеська
- пров. Крем’яний
- пров. Пшеничний
- пров. Лубенський
- вул. Олександра Печерського
- проїзд Юнацький
- пров. Заводський
- пров. Пархоменка
- вул. Лінійна
- вул. Республіканська, буд. 1-94
- вул. Макаренка
- пров. Передовий
- тупик Ливарний
- пров. Ливарний 1-й
- тупик 1-й ливарний
- тупик Ливарний 1-й
- вул. Ливарна
- пров. Мирний
- пров. Революціонерів
- вул. Художня
- пров. Яблуневий
- вул. Революціонерів
- вул. Насосна
- вул. Виноградна
- вул. Федора Єгорова
- пров. Дружби
- вул. Володимира Івасюка
- вул. Сухомлинського (приватний сектор)
Після завершення робіт централізоване водопостачання буде відновлено. Кременчужан просять зробити необхідний запас води.
Контактні телефони диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал»: +38 (067) 403-97-86, +38 (050) 305-45-71.
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