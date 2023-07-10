19 липня на правобережжі Кременчука не буде води

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Ремонтні роботи

19 липня правобережна частина Кременчука (окрім Раківки та Садків) залишиться без води. Як повідомили в Кременчуцькій міській раді, працівники цеху водопостачання КП «Кременчукводоканал» замінюватимуть засувки діаметром 500 мм на водогоні питної води. Перелік вулиць, які будуть без централізованого водопостачання: вул. Івана Приходька

вул. Чумацький шлях

пров. Літературний

пров. Тополевий

пров. Івана Кожедуба

пров. Ракітіна

пров. Березневий

вул. Павла Чубинського

вул. Ковальська

пров. Сержанта Онопченка

вул. Василя Сліпака

пров. Олександра Олеся

пров. Дніпровський

вул. Дніпровська

вул. Академіка Герасимовича

пров. Солдатський

тупик Максима Рильського

пров. Максима Рильського

пров. Івана Приходька

вул. Верхньо-Дніпровська

проїзд Тупіковий

вул. Олександрійська

пров. Верхньо-Дніпровський

пров. Василя Стуса

вул. Василя Стуса

вул. Гарета Джонса

вул. Мирослава Скорика

пров. Автобусний

вул. Івана Миколайчука

вул. Григорія Чуркіна

пров. Самойлівський

тупик Самойлівський

вул. Самойлівська

вул. Сергія Єфремова

пров. Шкільний

пров. Транспортний

вул. Остап Вишні

вул. Гайдамацька

пров. Чигиринський

вул. Чорноморська

пров. Пилипа Орлика

вул. Космонавтів

вул. Кавалерійська

вул. Пилипа Орлика

вул. Різдвяна

пров. Диканський

вул. Костянтина Острозького

вул. Пілотів

вул. Херсонська

вул. Заводська

вул. Чечелівська

пров. Чечелівський

вул. Соломії Крушельницької

проїзд Г. Петька

проїзд Лізи Корабліної

вул. Гірська

вул. Кавказька

пров. Івана Торубари

проїзд Івана Торубари

вул. Петра Прокоповича

вул. Одеська

пров. Крем’яний

пров. Пшеничний

пров. Лубенський

вул. Олександра Печерського

проїзд Юнацький

пров. Заводський

пров. Пархоменка

вул. Лінійна

вул. Республіканська, буд. 1-94

вул. Макаренка

пров. Передовий

тупик Ливарний

пров. Ливарний 1-й

тупик 1-й ливарний

тупик Ливарний 1-й

вул. Ливарна

пров. Мирний

пров. Революціонерів

вул. Художня

пров. Яблуневий

вул. Революціонерів

вул. Насосна

вул. Виноградна

вул. Федора Єгорова

пров. Дружби

вул. Володимира Івасюка

вул. Сухомлинського (приватний сектор) Після завершення робіт централізоване водопостачання буде відновлено. Кременчужан просять зробити необхідний запас води. Контактні телефони диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал»: +38 (067) 403-97-86, +38 (050) 305-45-71.

Автор: Олеся Данилова

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