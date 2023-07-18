Як укласти декларацію із сімейним лікарем, якщо людина з інвалідністю пересувається в межах квартири

У Національній службі здоров’я України розповіли, що операторам контакт-центру часто ставлять питання, чи можливо укласти декларацію з сімейним лікарем дистанційно і якщо ні — то як бути пацієнтам з інвалідністю, які пересуваються переважно в межах квартири.
У відповідь спеціалісти НСЗУ зазначають, що укласти декларацію для пацієнта з інвалідністю можуть законні представники — батьки для дитини, чоловік або дружина людини з інвалідністю, або опікун.
Документи, які необхідно надати:
У медзакладі лікар первинної медичної допомоги внесе в електронну форму дані про пацієнта в систему, після цього роздрукує два примірники декларації — один для закладу, а інший залишається в особи, яка звертається.
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