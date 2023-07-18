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Як укласти декларацію із сімейним лікарем, якщо людина з інвалідністю пересувається в межах квартири

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 129

 

Розповідаємо, хто може укласти декларацію для пацієнта з інвалідністю, та які документи потрібні

У Національній службі здоров’я України розповіли, що операторам контакт-центру часто ставлять питання, чи можливо укласти декларацію з сімейним лікарем дистанційно і якщо ні — то як бути пацієнтам з інвалідністю, які пересуваються переважно в межах квартири.

У відповідь спеціалісти НСЗУ зазначають, що укласти декларацію для пацієнта з інвалідністю можуть законні представники — батьки для дитини, чоловік або дружина людини з інвалідністю, або опікун.
Документи, які необхідно надати:

  • копії документів, що посвідчують особу та повноваження законного представника пацієнта;
  • документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, тимчасове посвідчення громадянина України тощо) людини з інвалідністю, яка не може особисто прийти задля укладення декларації;
  • копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
— Якщо людина через релігійні переконання відмовилась від прийняття РНОКПП, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку у паспорті, тоді замість облікової картки платника податків надається копія сторінки паспорта з такою відміткою, — зауважують в НСЗУ.

У медзакладі лікар первинної медичної допомоги внесе в електронну форму дані про пацієнта в систему, після цього роздрукує два примірники декларації — один для закладу, а інший залишається в особи, яка звертається.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: depositphotos.com
Теги: інвалідність НСЗУ довідник документи
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