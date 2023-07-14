Як кременчужанам не стати жертвами шахрайської схеми «Друг просить у борг у месенджері»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 315 Коментарів: 2

Якщо у соцмережах чи месенджері ви отримали повідомлення, у якому ваш друг просить у борг, не поспішайте: переконайтеся, чи справді вашому товаришу потрібна фінансова допомога

Ми продовжуємо розповідати вам про найпоширеніші шахрайські схеми та ділитися простими правилами безпеки від Кіберполіції та Національного банку України.

Сьогоднішня тема — повідомлення в різних месенджерах від знайомих або близьких людей, які просять терміново скинути гроші на картку.

Часто за такими sms ховаються шахраї, тож пропонуємо вам запам’ятати кілька правил безпеки, аби зловмисникам не вдалося вас ошукати.

Перетелефонуйте другу за номером, який ви точно знаєте, а не за тим, що вказаний на сторінці у соцмережах. Пам’ятайте: якщо шахрай зламав сторінку, то міг змінити номер телефону в профілі. Запитайте друга про те, що можете знати тільки ви — таке питання відразу викриє шахрая. Напишіть спільним друзям у соцмережах і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень від людини, яка просить у вас фінансову допомогу. Шахраї, як правило, одночасно роблять розсилку всім підписникам зламаної сторінки.

Дуже важливо захистити свої акаунти від можливого зламу. Це можна зробити так:

створюйте надійні, складні паролі та не використовуйте один пароль для кількох ресурсів. Пароль має містити не менше 8 символів, літери, цифри та спеціальні символи. За можливості, оновіть паролі до облікових записів та на електронних поштових скриньках;

вмикайте двофакторну аутентифікацію всюди, де є така можливість: для входу до акаунту, крім логіну та паролю, потрібно буде ввести код-підтвердження, що приходить на телефон, електронну скриньку або у відповідний додаток;

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, навіть якщо вони надійшли від друга. Пам’ятайте: якщо його акаунт зламати, зловмисники можуть розсилати посилання, за якими ховається вірус або фішинговий ресурс.

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