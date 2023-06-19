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Кременчужанам радять не купувати у незнайомців з рук дешевих товарів і не міняти старих грошей на нові

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 303

 

Національна поліція застерігає від шахраїв

Якщо незнайомці стукають у двері та пропонують придбати дешеві товари або намагаються переконати замінити старі купюри на нові (начебто через грошову реформу) — є привід насторожитися! Є висока ймовірність, що ці люди намагаються вас ошукати.

У поліції Полтавщини кажуть, що про ці схеми чули наче всі й вони зрозумілі кожному, однак бувають моменти, коли нагадування не буде зайвим.

Продаж дешевих товарів «з рук в руки»

Якщо незнайомі люди прийшли до вас і пропонують купити дешеві товари будьте насторожі. Це можуть бути шахраї! У такий спосіб вони намагаються дізнатись, де ви зберігаєте свої заощадження, а потім непомітно для вас викрасти гроші.

Що робити?

  1. Пам'ятайте: «безплатний сир тільки в мишоловці».
  2. Не пускайте незнайомців додому.
  3. Залучіть до розмови сусідів або зателефонуйте родичам: це може відлякати шахраїв.

«Грошова реформа»

Якщо до вас навідаються незнайомці й скажуть, що у зв'язку з проведенням грошової реформи треба замінити старі купюри на нові, знайте: це 100% шахраї. У такий спосіб вони намагаються привласнити всі ваші заощадження.

Що робити?

  1. Не довіряйте незнайомцям і не пускайте їх у свою домівку.
  2. Розкажіть про візит родичам.
  3. Завжди радьтеся з тими, кому довіряєте.

Якщо до вас приходили шахраї, повідомте про це поліціянтам за номером 102.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: поліція поради шахрайство
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