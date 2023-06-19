Кременчужанам радять не купувати у незнайомців з рук дешевих товарів і не міняти старих грошей на нові

Якщо незнайомці стукають у двері та пропонують придбати дешеві товари або намагаються переконати замінити старі купюри на нові (начебто через грошову реформу) — є привід насторожитися! Є висока ймовірність, що ці люди намагаються вас ошукати.
У поліції Полтавщини кажуть, що про ці схеми чули наче всі й вони зрозумілі кожному, однак бувають моменти, коли нагадування не буде зайвим.
Якщо незнайомі люди прийшли до вас і пропонують купити дешеві товари будьте насторожі. Це можуть бути шахраї! У такий спосіб вони намагаються дізнатись, де ви зберігаєте свої заощадження, а потім непомітно для вас викрасти гроші.
Що робити?
Якщо до вас навідаються незнайомці й скажуть, що у зв'язку з проведенням грошової реформи треба замінити старі купюри на нові, знайте: це 100% шахраї. У такий спосіб вони намагаються привласнити всі ваші заощадження.
Що робити?
Якщо до вас приходили шахраї, повідомте про це поліціянтам за номером 102.
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