Як заснути в спекотну літню ніч

Зараз заснути буває дуже непросто. Фахівці з вивчення сну поділилися кількома порадами про те, що зробити, щоб із легкістю заснути навіть у самісіньку спеку
Прохолодний душ — чудовий засіб, щоб трохи охолодитися. Приймати його слід безпосередньо перед сном. Таким чином знизиться температура тіла, і засинати буде набагато комфортніше.
Якщо немає кондиціонера, можна використовувати вентилятор. Сам по собі він, звісно, не охолоджує, але створює рух повітря.
Підбирайте постіль із натуральних тканин. Натуральні тканини швидко вбирають вологу і пропускають повітря. Підійде постіль із шовкових або бавовняних тканин.
Щоб заснути швидко і з комфортом, дуже важлива циркуляція повітря. Ваш чоловік, дружина, дитина — це додаткова температура. Чим просторіше вам буде, тим краще.
Коли йдете з дому, не забувайте зашторювати вікна. Так приміщення нагрівається набагато менше. Добре також наклеїти на вікна спеціальну світловідштовхувальну плівку.
Якщо ввечері на вулиці вже спала спека, а саме так зазвичай і відбувається, то прогулянка за 1,5-1 годину перед сном допоможе організму «налаштуватися» на сон.
Для цього можна скористатися спеціальним зволожувачем повітря або просто побризкати з пульверизатора. Можна також розставити на підвіконнях місткості з водою або змочити тюль.
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