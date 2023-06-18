Як заснути в спекотну літню ніч

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 185

Зараз заснути буває дуже непросто. Фахівці з вивчення сну поділилися кількома порадами про те, що зробити, щоб із легкістю заснути навіть у самісіньку спеку

Приймайте душ

Прохолодний душ — чудовий засіб, щоб трохи охолодитися. Приймати його слід безпосередньо перед сном. Таким чином знизиться температура тіла, і засинати буде набагато комфортніше.

Знизити температуру в кімнаті

Якщо немає кондиціонера, можна використовувати вентилятор. Сам по собі він, звісно, не охолоджує, але створює рух повітря.

Постільна білизна

Підбирайте постіль із натуральних тканин. Натуральні тканини швидко вбирають вологу і пропускають повітря. Підійде постіль із шовкових або бавовняних тканин.

Засинайте поодинці

Щоб заснути швидко і з комфортом, дуже важлива циркуляція повітря. Ваш чоловік, дружина, дитина — це додаткова температура. Чим просторіше вам буде, тим краще.

Зашторте вікна

Коли йдете з дому, не забувайте зашторювати вікна. Так приміщення нагрівається набагато менше. Добре також наклеїти на вікна спеціальну світловідштовхувальну плівку.

Прогуляйтеся перед сном

Якщо ввечері на вулиці вже спала спека, а саме так зазвичай і відбувається, то прогулянка за 1,5-1 годину перед сном допоможе організму «налаштуватися» на сон.

Зволожуйте повітря

Для цього можна скористатися спеціальним зволожувачем повітря або просто побризкати з пульверизатора. Можна також розставити на підвіконнях місткості з водою або змочити тюль.