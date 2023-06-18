Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 19 червня енергетики проводитимуть планові роботи
У понеділок, 19 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Академіка Маслова, 5-54;
- вул. Полковника Гегечкорі, 7-38;
- вул. Софіївська, 4,7/38;
- вул. Троїцька, 12/52-35;
- вул. Перемоги, 66,
- вул. Троїцька.
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Академіка Герасимовича, 23/2;
- пров. Максима Рильского, 1А-5А;
- туп. Максима Рильского, 1-10;
- вул. Віталія Базилевського, 2-18;
- пров. Спаський, 1-9А;
- вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;
- пров. Вагонобудівний, 32;
- вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
- вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
- пров. Космічний, 15-19;
- пров. Самойлівський, 32/1-93.
За заявою користувача:
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
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