Тільці входять в смугу важливих змін, а у Водоліїв буде пік навантаження: гороскоп на 19-25 червня

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 410

Овен (21.03-20.04)

Не зменшуйте темп. У першiй половинi тижня вам чудово буде вдаватися самопрезентацiя. Тому знайомтеся, спiлкуйтеся, домовляйтеся. У особистому життi гарнi перспективи. Використовуйте цей час для змiцнення стосункiв з коханою людиною. З четверга починається продуктивний перiод, i тепер краще зосередитися на кар`єрних планах. Активний вiдпочинок i поїздки плануйте на суботу, а в недiлю краще побути вдома. Сприятливi днi: 19, 21; несприятливi: 20.

Телець (21.04-21.05)

Ви входите в смугу важливих змiн. У вашому життi може з`явитися людина, з якою вас об`єднають загальнi iнтереси. До четверга збирайте необхiдну iнформацiю, якщо плануєте почати щось нове. З другої половини тижня є всi шанси досягти цiлей, якi ви перед собою поставите. У справах придiляйте увагу дрiбницям, не iгноруйте можливостi реклами. Вихiднi присвятiть своїм захопленням, займайтеся рукодiллям, приймайте гостей. Сприятливi днi: 25; несприятливi: 22.

Близнюки (22.05-21.06)

Вдалий час, щоб зайнятися ремонтом в будинку. У першiй половинi тижня можна робити покупки, вести переговори i готуватися до запланованих заходiв. Цей час сприятливий i для поїздок, зустрiчей з друзями. З четверга берiть розгiн в справах, починається вдалий перiод для тих, хто готовий добре попрацювати. Щоб все встигати, розподiляйте роботу за ступенем важливостi. В особистих стосунках складнi ситуацiї можуть вирiшитися самi собою. Сприятливi днi: 21; несприятливi: немає.

Рак (22.06-22.07)

Середа додасть вам сил, якщо ви плануєте переглянути деякi теми у своєму життi. Ви зможете проявити характер i вiдкрито заявити про свої iнтереси. Займiть прагматичну позицiю i ведiть боротьбу за своє благополуччя. Утримайтеся вiд поїздок у четвер i не плануйте на цей день зустрiчi, якщо iнтуїцiя шле вам тривожнi сигнали. Стежте за станом здоров`я у п`ятницю i недiлю, частiше знаходьте можливiсть розслабитися i вiдпочити. Сприятливi днi: 21, 24; несприятливi: 19.

Лев (23.07-23.08)

Пiдведiть пiдсумки i поставте крапку там, де ви отримали той результат, на який розраховували. Якщо результат не той, вам варто спробувати себе в iншiй справi. Цей тиждень може стати поворотним в темi, яка вас найбiльше цiкавить. Не вiдходьте вiд рiшення проблем, дiйте смiливiше. Серйознi покупки плануйте на першу половину тижня, а з четверга стримайте витрати i подумайте, чи всi варiанти поповнення домашнього бюджету справно функцiонують. Сприятливi днi: 19; несприятливi: 20.

Діва (24.08-23.09)

Пiсля середи починається «золотий» перiод для Дiв. Але до цього потрiбно розрахуватися з боргами, привести до ладу справи i свiй будинок. I тодi з чистим сумлiнням зайнятися тим, на що у вас є серйозний розрахунок. У четвер можуть загостритися вiдносини з партнерами. Дотримуйтеся тактики компромiсiв. Вам, як нiколи, потрiбнi пiдтримка i мiцний тил. У вихiднi забезпечте собi достатню кiлькiсть сну, правильне харчування i комфортне спiлкування. Сприятливi днi: 19, 22; несприятливi: немає.

Терези (24.09-23.10)

Перша половина тижня подарує вам багато яскравих вражень. Поєднуйте виконання професiйних обов`язкiв iз задоволеннями, заводьте новi знайомства, знаходьтеся у вирi подiй. Намагайтеся виглядати так, щоб вам оберталися услiд. З другої половини тижня з`являться першi сигнали про змiни, що назрiвають. Ви можете почати роботу вiдразу над декiлькома справами, якщо це обiцяє вам прибуток. Сприятливi днi: 21, 24; несприятливi: 20.

Скорпіон (24.10-22.11)

Ваша завидна витримка може дати збiй. З`явиться багато додаткової роботи, а на винагороду поки розраховувати не доводиться. Але якщо ви повнiстю зосередитеся на важливому для вас проєкті, то можете впоратися з конкуренцiєю. Енергiї буде достатньо, а з четверга ви вiдчуєте, що звичнi iнтереси поступаються мiсцем амбiтним планам. З п`ятницi i до кiнця тижня прагнiть уникати ситуацiй ризику, можливi пошкодження. Сприятливi днi: 23; несприятливi: 19.

Стрілець (23.11-21.12)

Ви можете вiдчути бажання негайно куди-небудь вiдправитися. Але якщо вам доведеться залишатися на одному мiсцi, концентруйтеся на такiй дiяльностi, яка вiдкриває новi, ще не випробуванi можливостi. Ваш невгамовний оптимiзм буде заразливий для оточуючих. Але можливi проблеми з начальством, якщо ваше творче натхнення вийде за якiсь встановленi рамки. У вихiднi не навантажуйте себе роботою i надмiрним спiлкуванням. Сприятливi днi: 20, 21; несприятливi: 25.

Козеріг (22.12-20.01)

Не здавайтеся, якщо перед вами встають глобальнi цiлi. Конкуренти можуть вести приховану боротьбу, i ви вже потребуєте невеликого вiдпочинку. Спробуйте видiлити головний напрям, проявiть свої органiзаторськi здiбностi i налаштуйте роботу так, щоб ваш проєкт мiг якийсь час працювати без вашої пильної уваги. З другої половини тижня можуть з`явитися новi люди в оточеннi i новi плани. Починайте формувати свою команду. Сприятливi днi: 19; несприятливi: 20.

Водолій (21.01-19.02)

Цей тиждень може стати пiком вашого навантаження, але не вичавлюйте з себе останнi сили. Якщо ви залишите без уваги деякi проблеми, їх можуть вирiшити партнери. У першiй половинi тижня ви зможете досягти позитивних результатiв в переговорах з впливовими людьми. З четверга комфортнiше ви себе вiдчуватимете, займаючись iнтелектуальною дiяльнiстю. Коло спiлкування краще обмежити. У вихiднi влаштуйте собi повноцiнний релакс. Сприятливi днi: 22, 24; несприятливi: 21.

Риби (20.02-20.03)

Зараз головне — утримати позицiї. Можуть виникнути проблеми фiнансового характеру. Доведеться займатися питаннями, якi ви ранiше iгнорували, i тут вам краще покладатися на власну iнтуїцiю, а не на поради оточуючих. Ринковi операцiї та iншi грошовi операції можуть обернутися збитками. Поки вiдкладiть i великi покупки. У вихiднi спробуйте розслабитися, знайти заспокоєння в заняттях улюбленими справами i захопленнями. Сприятливi днi: 23, 25; несприятливi: 20.