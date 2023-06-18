У Кременчуці сьогодні спекотно, вода у Дніпрі чиста й прохолодна, а людей на пляжі небагато

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 377

На набережній у Придніпровському парку цвітуть липи й всюди чутно їх приємний, солодкуватий аромат

Цими вихідними до Кременчука завітала справжня літня спека. Вода у Дніпрі вже достатньо прогрілася, хоча для декого може здатися ще трохи прохолодною. Втім, купатися вже можна, чекати не варто, бо через тиждень-два Дніпро зацвіте.

А поки вода ще чистесенька, людей на намитій косі біля набережної Придніпровського парку сьогодні було зовсім небагато.

На самій набережній рясно цвітуть липи й всюди чутно їх приємний, солодкуватий аромат.

А острів «Фантазія» напроти пляжу так і манить до себе.

Хто ще цього року не купався та не пірнав у прохолодні води Дніпра – радимо не баритися та не втрачати такої чудової можливості. Літо у наших краях зовсім коротке.