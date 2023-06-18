«Тому, шо треба не всякой х***ьой заніматься, а жити інтєрєсно», — Лесь Подерв'янський у Кременчуці (18+)

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Всім час від часу «хочеться буть шпіоном, дресірувать любіму обізяну і ходить в оперу з красівими тьолками», тож кременчужанам зі сцени МПК нагадали, що слід не забувати отримувати задоволення від життя

17 червня, аж за 6 років після свого минулого візиту, до Кременчука зі своїми епічними творами знову завітав 70-річний український художник, письменник та драматург, а заодно і метр добірної лайки Лесь Подерв'янський.

«Ви ж бачите, що кaцaпaм пі***ц, насправді», - Лесь Подерв'янський у Кременчуці (18+)

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Твори, написані суржиком і гостро приправлені нецензурною лексикою, класик укрсучліту, на відміну від попередніх разів, представив у МПК, а не ПК «Кредмаш». Цього року, щоправда, послухати сатирика прийшло значно більше люду — у залі ледь були вільні місця. І це попри те, що початок затримався на аж 1,5 години через повітряну тривогу, яка залунала саме у той момент, коли глядачі почали займати місця у залі, і тривала до 20.00. А проте, кременчужани терпеливо чекали — і дочекалися, тож кожен уривок вітали оплесками, схвальними вигуками та цитатами.

Уже традиційно, з’явившись на сцені, Лесь привітався з глядачами патріотичним: «Слава Україні!», на що очікувано отримав у відповідь: «Героям Слава!», і без зайвих слів взявся за читання своїх нових оповідань та уривків із роману «Таємничий Амбал».

Для кременчужан Подерв’янський знову зачитав улюблені для багатьох невмирущі тексти: «Я, дід, бабуся і...», «Больнічка», «Пригоди Мурзіка», «Корова приходить опівночі», «Дідова наука» та інші. Виступ тривав зо 1,5 години й увесь цей час в залі не стихало гиготіння та цитати з почутих та інших творів Леся.

Особливо глядачі тішилися творами, написаними після повномасштабного вторгнення, у яких чітко прослідковувалися алюзії на сьогодення, зокрема казці «Хробаки», де хробаки Владімір і Алєксандр обрали жити в гівні, аби лиш не піддатись впливу «мірового правітєльства»:

Обережно, у відео присутня нецензурна лексика (18+)



Або «Точка Джі», де автор переосмислив долю героїв російської літератури та ту саму «загадочну руську душу», яка підказує, «шо завжди треба п***ити тих, хто менший за тебе»:

Обережно, у відео присутня нецензурна лексика (18+)

Не таємниця, що матюкливі, але не позбавлені істини уривки з Лесиних творів, інтернет давно розібрав на цитати, але завжди приємніше, почути їх з вуст автора. Тож кременчужани слухали неймовірно уважно, а сміялися — неймовірно голосно. І не даремно, адже виступ Подерв'янський завершив життєствердним:

«Перед смертю Івасик поняв, що жизнь на***ла, бо він насправді хотів буть шпіоном і мати ручну обізяну. На похоронах старуха з третього під’їзда бігла і совєтувала: «Кришку впєрьод», а на помінках казали: «Всє под богом ходім» і «Бог дал, Бог взял». Так що жаба цицьки дала. Тому шо треба не всякой х***ьой заніматься, а жити інтєрєсно: читати книжки, бути шпіоном, дресірувать любіму обізяну і ходить в оперу з красівими тьолками, получать удовольствіє».