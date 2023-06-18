Цього тижня найбільше подорожчала капуста та картопля: як змінилися ціни на Кременчуччині

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 155

У районі знову зріс цінник на овочі «борщового набору»

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби проводить постійний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району. Кременчуцька районна військова адміністрація ознайомила «Кременчуцький ТелеграфЪ» з аналізом цін за тиждень, що минає. А ми, своєю чергою, ділимося цією інформацією з вами.

16 червня, під час ранкового брифінгу, заступник керівника КРВА Артем Даценко повідомив, що Кременчуцький район здатний забезпечити себе харчовими продуктами, у тому числі «борщовим набором». Тож незабаром очікують сезонне зниження цін на продукти, які достигнуть у господарствах.

Найбільше цього тижня подорожчали овочі «борщового набору» та м’ясо птиці, а подешевшали — цибуля, масло та яйця.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби цього тижня найбільше подорожчали:

капуста білокачанна — на 2,00 грн за кг;

картопля — на 2,01 грн за кг;

птиця (тушки курки) — на 1,00 грн за кг;

буряк — на 49 копійок за кг;

дизельне пальне — на 4 копійки за літр.

А найбільше подешевшали:

яйця — на 5,15 грн за десяток;

масло — на 2,50 грн за 180 грамів;

цибуля — на 2,50 грн за кг;

крупа гречана — на 1,15 грн за 800 грамів;

крупа вівсяна — на 55 коп. за 800 грамів;

цукор — на 60 коп. за кг;

борошно — на 15 коп. за кг;

бензин — на 27 коп. за літр;

автомобільний газ — на 3 коп. за літр.

Принагідно нагадаємо, що 3 червня «Кременчуцький ТелеграфЪ» порівняв ціни на ринку та у місцевих супермаркетах, а також дізнався у містян їхнє враження щодо цін.

До речі, за останній місяць наші журналісти відвідали аспарагусовий сад, де на трьох гектарах землі вирощують спаржу, та підприємство, де виготовляють до 80 тонн меду за сезон, вирощують бджіл, а також вирощують стільки кавунів, що можуть забезпечити ними всю Полтавщину. І все це знаходиться у Кременчуцькому районі.

Нагадаємо, що у торговельних мережах Кременчука та Лубен Держпродспоживслужба Полтавщини виявила завищені ціни на продукти. Після перевірки ціни були знижені до економічно обґрунтованого рівня шляхом зниження торговельної надбавки з 22% до 10%.

У разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 093 362 0536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером — 0532 606 647.