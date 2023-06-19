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Біля музею історії авіації у Кременчуці замінять «російськомовну» дошку «Будемо жити»

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 166

 

Кошти виділять з міського бюджету Кременчуцької міської територіальної громади

Вчора, 16 червня, на сесії Кременчуцької міської ради прийняли рішення про виділення коштів для Кременчуцького музею історії авіації і космонавтики. Кошти Стабілізаційного Фонду Кременчука виділять у розмірі 7 000 грн.

Сума піде на виготовлення української мовою та заміну інформаційної дошки на пам'ятному знаку «Будемо жити», який встановлено біля музею. Роботи виконуватимуться у рамках процесу деколонізації, який зараз триває у нашій країні.

Директор музею Анатолій Бишенко розповів, що інформаційна дошка вже виготовлена. Як тільки надійдуть кошти з міського бюджету, вони оплатять за роботу й замінять її на пам'ятному знаку.

За його словами сам дизайн такий самий, як і попередній, лише внесені зміни у текст. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: музей авіації музей меморіальна дошка
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