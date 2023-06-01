Кременчужан зпрошують на змагання з волейболу

Молодь Кременчука запрошують до участі у турнірі з пляжного волейболу. Захід відбудеться 24 червня (субота), початок о 9.00. Змагання проводяться у рамках програми «Команда чемпіонів».
Учасники змагань: команди у складі двох осіб (2 юнаки або 2 дівчини) віком від 16 до 35 років.
Місце проведення: центральний пляж (біля кафе «Ахтамар»).
Анкети приймаються до 21 червня (включно).
Переможці отримають подарунки від організаторів.
Організатори: Молодіжний Парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади.
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