Кременчужан зпрошують на змагання з волейболу

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 218

Молодь Кременчука запрошують до участі у турнірі з пляжного волейболу. Захід відбудеться 24 червня (субота), початок о 9.00. Змагання проводяться у рамках програми «Команда чемпіонів».

Учасники змагань: команди у складі двох осіб (2 юнаки або 2 дівчини) віком від 16 до 35 років.

Місце проведення: центральний пляж (біля кафе «Ахтамар»).

Анкети приймаються до 21 червня (включно).

Переможці отримають подарунки від організаторів.

Організатори: Молодіжний Парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади.



