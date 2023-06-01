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Кременчужан зпрошують на змагання з волейболу

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 218

 

Запрошують усіх охочих

Молодь Кременчука запрошують до участі у турнірі з пляжного волейболу. Захід відбудеться 24 червня (субота), початок о 9.00. Змагання проводяться у рамках програми «Команда чемпіонів». 

Учасники змагань: команди у складі двох осіб (2 юнаки або 2 дівчини) віком від 16 до 35 років. 

Місце проведення: центральний пляж (біля кафе «Ахтамар»).

Анкети приймаються до 21 червня (включно).

Переможці отримають подарунки від організаторів.

Організатори: Молодіжний Парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. 


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: волейбол
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