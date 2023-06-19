Нова енергія країни. Ferrexpo зменшить свій вуглецевий слід на 50% до 2030 року

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З 2015 року в Ferrexpo розпочали реалізацію проєкту з заміщення дефіцитного природного газу біопаливом

Рада директорів Ferrexpo має за мету до 2030 року скоротити викиди вуглецю на 50% до 2030 року. Про це заявила Ярославна Блонська, директорка з маркетингу Групи Ferrexpo, під час конференції «Великий день NV. Діалоги про відновлення України», яка зібрала представників української влади й бізнесу для обговорення аспектів відновлення України після перемоги.

Напрацювання Ferrexpo — лідера гірничодобувної галузі в Україні з активами в Кременчуцькому районі, де впродовж останніх десятиліть років реалізують ініціативи, спрямовані на збереження та відновлення ресурсів, зменшення вуглецевих викидів у навколишнє середовище презентувала Ярославна Блонська, директорка з маркетингу компанії.

Разом з Андрієм Коболєвим, ексголовою НАК «Нафтогаз Україна», та Миколою Колісником, заступником міністра енергетики України, у дискусійній панелі «Нова енергія країни», модератором якої був інвестиційний банкір, заступник директора з питань торгівлі цінними паперами «Драгон Капітал» Сергій Фурса, учасники обговорили кроки, які вже зараз, під час війни, робляться для прискорення процесу післявоєнного відновлення й труднощі, з якими стикаються їхні компанії через повномасштабне вторгнення, а також поділилися своїм баченням перспектив.

Учасники панельної дискусії говорять про майбутнє України

Ярославна Блонська розповіла про якісну та своєчасну підготовку компанії до всіх можливих сценаріїв ще на початку 2022 року, що дало змогу менеджменту приймати виважені рішення для забезпечення безпеки трудового колективу, його збереження, продовження ефективної роботи підприємств та реалізації вже розпочатих проєктів. Зокрема, це охоплювало підготовку бомбосховищ на території підприємств, зустрічі з працівниками, на яких людям пояснювали, що вже зроблено для їхньої комфортної та безпечної роботи, які кроки попереду, а також те, що від стабільної роботи підприємств Ferrexpo в Україні прямо залежить економіка та обороноздатність держави. Адже частка Ferrexpo в економіці держави складає понад 1,3% (2021 р.), також компанія забезпечує 3% українського експорту.

«Завдяки домовленостям, досягнутим з партнерами, певні компанії-споживачі залізорудних окатків, що виробляються в Ferrexpo, придбали великі обсяги продукції наперед, щоб тим самим підтримати компанію», — заявила директорка.

Щодо скорочення викидів, Ярославна Блонська розповіла, що з 2015 року в Ferrexpo розпочали реалізацію проєкту з заміщення дефіцитного природного газу біопаливом. За даними 2022 року відсоток заміщення склав близько 35%.

Студенти відвідують сонячну електростанцію Ferrexpo

У липні 2021 року Ferrexpo інвестувала в створення сонячної електростанції потужністю 5 МВт. У планах Ferrexpo наразі будівництво сонячної електростанції потужністю 20 МВт. Цей проєкт наразі на стадії підготовки проєктно-кошторисної документації. Нині ж в компанії в рамках декарбонізації працюють над запуском електролізера.

«Рада директорів Ferrexpo торік задекларувала стратегію Carbon Zero, а за даними 2022 року компанія вже скоротила викиди CO2 на 31%. Маємо мету до 2030 року скоротити викиди до 50%. «Зелена» сталь і декарбонізація — те, чим ми живемо, тому кілька років поспіль виготовляємо окатки прямого відновлення з вмістом заліза вище 67%, які дозволяють під час виготовлення сталі зменшити викиди на 49%», — наголосила Ярославна Блонська.

Наостанок дискусії Олексій Рябчин, радник віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, подякував спікерці за виступ і високо оцінив здобутки Ferrexpo в напрямі декарбонізації, враховуючи дані звітів Ferrexpo. За його словами, компанія Ferrexpo, яка працює за високими стандартами, має чималі досягнення і є найкращою в Україні в напрямку декарбонізації.







