Хибні виклики та п'яні дебошири: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 78

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього рятувальники 4 рази виїжджали на виклики:

хибні виклики на пожежу у підвалі на вул. Університетській та в Горішніх Плавнях у під'їзді будинку на просп. Героїв Дніпра;

на вул. Покровській гасили підгорілу їжу;

а в Семенівці — очерет на відкритій території .

До Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 570 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 184 мали ознаки кримінальних правопорушень.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 6 разів викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Поліцейські затримали водія, який перебував за кермом напідпитку. За що отримав адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Також на 6 кременчужанин склали адмінпротоколи за домашнє насильство.

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 520 транспортних засобів та 969 осіб.