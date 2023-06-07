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Як кременчужанам не потрапити у пастку шахраїв в умовах надзвичайної ситуації

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 242

 

Рекомендації кіберполіції

Шахраї постійно адаптують свої схеми, орієнтуючись під запити та потреби суспільства, тому в умовах надзвичайних ситуацій вони можуть користуватися розгубленістю й емоційною вразливістю громадян для власного збагачення. У зв’язку з чим, ділимося з вами базовими рекомендаціями, як не потрапити у шахрайську схему, від департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Насамперед зловмисники можуть використовувати схеми з надання в оренду вигаданого житла або пропонувати псевдоевакуаційні перевезення. У таких випадках вони просять передплату за послуги, а потім просто зникають.

Також аферисти можуть пропонувати оформлення фейкових соціальних виплат для потерпілих. Для цього вони, як правило, розповсюджують посилання на фішингові сайти. На таких ресурсах громадянам пропонують вказати дані банківських карток нібито для зарахування грошей. Зібравши необхідні відомості, зокрема номер, термін дії картки та CVV-код, зловмисники привласнюють гроші з рахунків потерпілих.

Фейкові грошові збори — ще один ймовірний сценарій шахрайства. Зловмисники можуть видавати себе за благодійників, які збирають гроші на потреби потерпілих, однак насправді витрачати їх на власні потреби.

Кіберполіція рекомендує громадянам дотримуватися таких рекомендацій:

  • отримуйте інформацію лише з офіційних джерел. Зверніть увагу, що офіційні сторінки державних органів, благодійних організацій, банківських структур у месенджерах та соціальних мережах мають бути верифікованими (містити позначку ✔️);
  • не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Ніколи не вводьте конфіденційні дані, зокрема дані банківських карток на підозрілих сайтах;
  • надайте перевагу післяплаті послуг.;
  • якщо бажаєте «задонатити», переказуйте гроші на рахунки офіційних фондів або відомих громадських активістів. У багатьох застосунках онлайн-банкінгу зібрано перелік найпопулярніших фондів і зробити волонтерський внесок можна в декілька кліків;
  • не повідомляйте нікому дані банківської картки, особливо CVV-код, термін дії картки, одноразові паролі з SMS, дані авторизації в онлайн-банкінгу.
— Пам’ятайте: евакуацію із затоплених районів здійснюють представники місцевої влади, працівники поліції та ДСНС, — наголосили кіберполіціянти.

У разі, якщо ви потрапили у пастку шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102 або подайте звернення на сайті кіберполіції.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: кіберполіція поради рекомендації шахраї
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