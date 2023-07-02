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Купуєте в інтернеті? Обирайте післяплату

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 158 Коментарів: 1

  

Нині продаж неіснуючих товарів є одним із поширеніших сценаріїв шахрайства. При цьому зловмисники роблять усе, щоби максимально замаскуватися під справжніх продавців товарів.

Ми уже нагадували основні правила безпечного онлайн-шопінгу, а сьогодні хочемо розповісти, як можна розпізнати інтернет-шахраїв і не втратити свої заощадження.

У департаменті кіберполіції Національної поліції України розповідають, що сучасні інтернет-шахраї створюють ілюзію роботи справжнього онлайн-магазину: у них гарні фото товарів, вони оперативно відповідають на повідомлення потенційних покупців, консультують і допомагають підібрати потрібну річ і головне обіцяють швидку доставку.

Та найцікавіше починається тоді, коли ви визначилися з покупкою: вам пропонують здійснити повну передплату, а якщо ви не погоджуєтеся — часто ідуть «на поступки» і пропонують часткову оплату товару.

Особливо «підковані» шахраї можуть не зупинитися на отриманні передплати за товар, які навіть не планували вам надсилати, а натомість намагаються привласнити всі кошти, які є на вашому банківському рахунку.

Як це відбувається

Після того, як ви визначилися з покупкою, домовилися про доставку і здійснили повну чи часткову оплату, шахраї повідомляють, що потрібного товару немає. При цьому запевняють, що вони готові повернути кошти: і для цього потрібно авторизуватися на сайті Інтернет-магазину та ввести всі реквізити своєї картки. Як тільки вони отримали ці дані, одразу  привласнюють усі гроші з вашої  банківської картки.

Як себе убезпечити

  1. Обирайте післяплату. 
  2. Остерігайтеся онлайн-магазинів, які пропонують товари за цінами, значно нижчими, ніж в інших магазинах 
  3. Не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих платформах.
  4. Безплатно перевірте сайт онлайн-магазину на сервісі Кіберполіції «STOP FRAUD» або на сервісі Асоціації «ЄМА» CheckMyLink.  

— Схема шахрайства може бути абсолютно новою або добре прихованою. Тому, крім перевірки на сайті Кіберполіції в розділі «STOP FRAUD» та сервісі CheckMyLink, здійснюйте також власну перевірку: почитайте відгуки про продавця та дізнайтеся історію роботи Інтернет-магазину. Не дайте шансу шахраям ошукати вас! — закликають кіберполіціянти.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: поліція шахрайство поради кіберполіція онлайн інтернет
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Коментарі: 1

1 060
Angel737:
Сьогодні, 11:53

Спасибо за Полезную статью!


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