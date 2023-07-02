50% джерсі з благодійного проєкту реалізували, - капітан ХК Кременчук Віталій Лялька

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 1

Попри міжсезоння у чемпіонаті України з хокею, триває благодійний проєкт на підтримку родин загиблих військових. З «Матчу пам'яті» між «Кременчуком» та «Соколом», де презентували стилізовані джерсі з позивними загиблих ультрас на сьогодні реалізували половину джерсі. Кошти отримує кожна родина загиблого військового, чий позивний був зазначений на джерсі. Деякі родини вирішили передати кошти на потреби військових, які боронять незалежність України.

– Наразі вже розіграли близько 20 джерсі, багато зірок та цікавих людей долучаються до проєкту. 50% джерсі з благодійного проєкту розіграли, попереду ще стільки ж джерсі, — зауважив один з організаторів благодійного проєкту Віталій Лялька.

Нагадаємо, що за ініціативи благодійного фонду "Горобчик" реалізовують проєкт на підтримку родин військових, які загинули в ході російсько-української війни.

Джерсі виконані у вигляді вишиванки ти пікселя, а на спині вибитий позивний військового. Оскільки майже усі загиблі хлопці були ультрас спортивних команд, на одному з рукавів на джерсі — логотипи фанатського руху, до якого належали воїни.