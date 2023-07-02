Для половини знаків Зодіаку наступний тиждень буде важким: гороскоп на 3-9 липня

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 490

Негаразди виникнуть в Овнів, Тельців, Раків, Левів, Стрільців, Риб, на початку тижня – у Козерогів

Овен (21.03-20.04)

Непорозумiння на службi або у вiдносинах з партнерами можуть негативно вiдобразитися на настрої i здоров`ї. Особливо небезпечне перенапруження через рiзке зниження життєвого потенцiалу. Можливо, що комерцiйнi операцiї не принесуть очiкуваного прибутку; справи, пов`язанi з поїздкою, зiрвуться. Рiзке зниження життєвого потенцiалу може негативно позначитися на самопочуттi. Сприятливi днi: 3, 6; несприятливi: 5.

Телець (21.04-21.05)

Зiрки не виключають появи на шляху Тiльцiв невеликих труднощiв, особливо якщо новi задуми вiдносяться до розряду ризикованих. Дiловi партнери спробують вас заплутати. Здоров`я дещо погiршиться унаслiдок хронiчної втоми. Сприятливi контакти, дiловi зустрiчi, оформлення документiв i велике вкладення капiталу в нерухомiсть. У другiй половинi тижня вiрогiднi непорозумiння, що виникли через необачнi висловлювання, обiцянки. Сприятливi днi: 4; несприятливi: 9.

Близнюки (22.05-21.06)

Можливо, що iнтелiгентнiсть i дотепнiсть Близнюкiв можуть зробити їх душею компанiї. Завдяки заступництву Меркурiя вони отримають можливiсть зайнятися дiяльнiстю нового роду. Не очiкується нiяких складнощiв у професiйних справах. Будь-якi дiї Близнюкiв будуть гарно сприйнятi оточуючими. Близнюки-керiвники усвiдомлять, що, навчившись керувати собою, їм вдалося пiдпорядкувати своїй владi iнших. Сприятливi днi: 8, 9; несприятливi: 4.

Рак (22.06-22.07)

Можливо, що Ракам буде важко визначити, що на благо, а що на шкоду. Не виключено, що вони вiдчують душевний дискомфорт. Тиждень характеризуватиметься деякою неуважнiстю, неврiвноваженiстю. Немолодi Раки можуть зiткнутися з хамством, дрiбними домашнiми проблемами i вирiшенням фiнансових питань, якi вимотають їх бiльше, нiж серйознi проблеми. Ймовiрне вiдчуття самотностi, образи. Сприятливi днi: 5; несприятливi: 4.

Лев (23.07-23.08)

Важкий тиждень. Несприятливе розташування планет може проявитися браком фiзичних сил i творчого потенцiалу, прагненням зловживати силовими методами щодо оточуючих. Втома, стороннiй вплив або несприятливий збiг обставин може негативно позначитися на результатах у всiх сферах дiяльностi. У другiй половинi тижня можливi негаразди, якi заберуть у вас багато сил або ґрунтовно зiпсують настрiй. Ви можете опинитися в ролi вiдповiдача перед законом. Ваше дiлове чуття притупиться. Сприятливi днi: 4, 5; несприятливi: 8.

Діва (24.08-23.09)

Починається перiод емоцiйного оновлення, пов`язаний з умiнням правильно скеровувати свої життєвi сили. Люди, з якими ви познайомитеся в цей перiод, напевно зiграють у вашому життi важливу роль. Вдалий тиждень для знайомств, укладення угод, заручин, шлюбу. Тиждень припускає самозречення, служiння ближньому. Вам потрiбно буде вiдмовляти собi у всьому. Сприятливi днi: 3; несприятливi: 9.

Терези (24.09-23.10)

Тиждень завершення справ i виплати боргiв. Тиждень сприятливий для вiдкриттiв, самореалiзацiї. Будь-яке починання, навiть найризикованiше, згодом принесе успiх. Можливий невеликий прибуток або вигiдна покупка. Сприятливий тиждень для планування нових справ, збагнення вiчних iстин, отримання духовної свiдомостi. Вiрогiднi пiднесений настрiй, що буде переходити iнколи в неконтрольованi емоцiї, пiдвищена вимогливiсть до оточуючих. Сприятливi днi: 9; несприятливi: 4.

Скорпіон (24.10-22.11)

Тиждень передбачає накопичення знань i досвiду. Сприятливий для вивчення наук, ремесел, наставництва, досягнення мети. Багато Скорпiонiв будуть здатнi передбачати майбутнє. Тиждень характеризується покiрнiстю, пiдпорядкуванням, мудрiстю. Особисте життя вимагатиме вiд Скорпiонiв обережностi та економiї в коштах. Не можна робити надмiрнi витрати. Сприятливi днi: 6, 9; несприятливi: 5.

Стрілець (23.11-21.12)

Стрiльцi вiдчуватимуть незадоволенiсть близькими людьми i перебiгом подiй. Тиждень обiцяє бути важким. Лестощi, обмани, iлюзiї в партнерських стосунках, недовiрливiсть можуть стати причиною рiзких, необдуманих вчинкiв. Вiдсутнiсть скромностi або жорстка позицiя Стрiльцiв може призвести до конфлiктiв. В цiлому тиждень несприятливий для контактiв i дiлових переговорiв, зате Стрiльцi зможуть успiшно завершити початi справи. Сприятливi днi: 3; несприятливi: 5.

Козеріг (22.12-20.01)

На початку тижня вiрогiднi iнтриги недоброзичливцiв, сварки, небажанi зустрiчi, якi матимуть важкi наслiдки. Раптовi i непередбаченi вчинки близьких позначаться на сiмейному щастi. Тиждень передбачає вiдновлення справедливостi, отримання спокою. Цей тиждень принесе багатьом Козерогам хороше самопочуття. Поступово взаємини приходитимуть в норму, але пам`ять про негативнi подiї минулого часто турбуватиме Козерогiв. Сприятливi днi: 8; несприятливi: 3.

Водолій (21.01-19.02)

Зiрки обiцяють, що саме з цього тижня Водолiїв переповнюватиме вiдчуття нiжностi i любовi. Новi плани вимагатимуть вiд них активностi, розширення кола знайомств, встановлення дiлових контактiв. Велика ймовірність щасливого випадку, в результатi якого ваше становище покращиться. Можливi втрати, розгубленiсть, невпевненiсть в успiху початої справи. Новий зв`язок або легкий флiрт незабаром може принести вам серйознi життєвi ускладнення. Ймовiрно, дадуть про себе знати невирiшенi у минулому проблеми з дiтьми або батьками. Сприятливi днi: 3, 5; несприятливi: 4.

Риби (20.02-20.03)

Риб чекає нелегкий тиждень. Не виключено, що бiльшiсть Риб змiнять свiй образ мислення i життя. У першiй половинi тижня через емоцiйно напружений фон вам буде украй складно домовитися з партнерами i колегами. Будьте готовi до того, що хто-небудь з ранку зiпсує вам настрiй на весь день. У другiй половинi тижня можливi вдалi контакти. Сприятливi днi: 4; несприятливi: 3.