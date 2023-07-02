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Топ новина, Кременчук

У Кременчуці гриль-ресторан «Барбарис» не пустив військового у формі

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 1 002

Згодом «Барбарис» приніс вибачення

Вчора, 1 липня, у Кременчуці до гриль-ресторану «Барбарис» не пустили військового у формі. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив військовий.

Працівниця, яка не пускала чоловіка, сказала йому, що у їхній заклад заходити у формі не можна.

Подія відбувалася на вході до ресторану.

– У підсумку мене все ж пустили, сказали, що будуть дивитися, що я п'ю. Я їм кажу, що мені взагалі не можна алкоголь продавати, але сам факт — чому так взагалі відбувається? Це дуже неприємно, – говорить військовий.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до адміністрації гриль-ресторану «Барбарис» за коментарем.

– Ми просимо вибачення від імені закладу. Наша співробітниця поводилась трохи некоректно. Щойно у нас були збори, де ми з'ясували ситуацію, ми погоджуємося, що це було неправильно. Тож від усього нашого колективу просимо вибачення, – сказала представник адміністрації гриль-ресторану «Барбарис».

Нагадаємо, нещодавно схожий випадок стався в одному із закладів Одеси.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчук військовий форма ресторан
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