У Кременчуці гриль-ресторан «Барбарис» не пустив військового у формі

Вчора, 1 липня, у Кременчуці до гриль-ресторану «Барбарис» не пустили військового у формі. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив військовий.
Працівниця, яка не пускала чоловіка, сказала йому, що у їхній заклад заходити у формі не можна.
Подія відбувалася на вході до ресторану.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до адміністрації гриль-ресторану «Барбарис» за коментарем.
Нагадаємо, нещодавно схожий випадок стався в одному із закладів Одеси.
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