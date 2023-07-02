На Полтавщині посадовець незаконно вимагав у підприємця 2 тис. доларів США

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 0

Ці кошти мали б посприяти у видачі документів на розміщення торговельного павільйону на приватній земельній ділянці

На Полтавщині затримали начальника одного з відділів виконавчого комітету Лохвицької міської ради за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Відомо, що посадовець незаконно вимагав та отримав від представника місцевого підприємця 2 тис. доларів США. Ці кошти мали б посприяти у видачі документів на розміщення торговельного павільйону на приватній земельній ділянці.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 (Одержання неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням) Кримінального Кодексу України. Також вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.