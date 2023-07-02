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Військового з Полтавщини Олександра Явтушенка нагородили посмертно

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 552

Нагородили нагрудним знаком «За взірцевість у військовій службі»
Почесним нагрудним знаком «За взірцевість у військовій службі» III ступеня посмертно нагородили старшого солдата Олександра Явтушенка із села Сари Гадяцької громади. Про це повідомив начальник Миргородської військової адміністрації Віталій Дяківнич.
 
Державну відзнаку, 30 червня, передали дружині загиблого воїна.
Олександр Іванович Явтушенко загинув 1 листопада 2022 року неподалік населеного пункту Ягідне Куп'янського району на Харківщині, захищаючи Україну від російського агресора.
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Автор: Дарія Згура
Теги: війна воїни світла нагородження
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