Гарячі подарунки росіянам: військові помстилися за воїнів з Кременчуччини

Військові помстилися за смерть побратимів із Кременчуччини Владислава Ткаченка та Максима Чистякова. Бійці написали на снаряді імена полеглих воїнів із Горішніх Плавнів.
Максим Чистяков загинув 16 січня в районі Соледара Донецької області. А Владислав Ткаченко 11 травня під Бахмутом. Обох воїнів з військовими почестями поховали у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їх імена будуть жити вічно».
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