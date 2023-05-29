Гарячі подарунки росіянам: військові помстилися за воїнів з Кременчуччини

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На снаряді написали «За Владислава Ткаченка та Максима Чистякова»

Військові помстилися за смерть побратимів із Кременчуччини Владислава Ткаченка та Максима Чистякова. Бійці написали на снаряді імена полеглих воїнів із Горішніх Плавнів.

Максим Чистяков загинув 16 січня в районі Соледара Донецької області. А Владислав Ткаченко 11 травня під Бахмутом. Обох воїнів з військовими почестями поховали у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їх імена будуть жити вічно».