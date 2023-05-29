У Кременчуці запрацюють ще 4 дитячі садочки

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 337

Ймовірно, навчальні заклади, де буде укриття для дітей, пройшли перевірку ДСНС

Завтра, 30 травня, депутати Кременчуцької міськради зберуться у вайбері, аби проголосувати за одне питання порядку денного.

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу», їм запропонують проголосувати за рішення щодо організації освітнього процесу у змішаному режимі у ліцеї № 4 «Кремінь», а також у закладах дошкільної освіти (яслах-садках) № 18, 25, 28, 29 на умовах оренди приміщень, балансоутримувачем яких є Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь».

Таким чином відкриваються ще 4 дитсадки, які використовуватимуть укриття 4-го ліцею, Нагадаємо, що цей проєкт рішення виносили на розгляд депутатів минулої п’ятниці, 26 травня, однак зняли з розгляду. Стало відомо, що навчальний заклад не пройшов перевірку ДСНС. Сьогодні мали приїхати фахівці з області. Результатів перевірки нам невідомі, але, ймовірно, вона завершена.

У Кременчуці із 29 травня запрацюють 6 дитсадків (уточнено, додано)

Дата відкриття у проєкті рішення не вказана.

Раніше повідомлялося, що у змішаному режимі відсьогодні запрацювала гімназія № 27 та садки № 41 та № 62.

Відтак у Кременчуці відкрилися 7 дитячих садочків, щоправда, працюють вони лише по 4 години, тобто у дві зміни — 1 зміна — з 8.00 до 12.00; 2 зміна — з 13.00 до 17.00.



