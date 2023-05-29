У Полтаві патрульний Андрій Бондар затримав крадія кросівок у позаслужбовий час

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Вчора, 28 травня, у Полтаві, командир роти патрульної поліції Полтави Андрій Бондар у позаслужбовий час затримав крадія кросівок. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Полтави.

Відомо, що Андрій Бондар був з родиною в одному з торгівельних центрів міста та помітив чоловіка, який поводився підозріло. Тоді командир запамʼятав його зовнішній вигляд: чоловік був у капцях та зайшов до магазину взуття, а через деякий час вийшов в новеньких кросівках.

Після цього Андрій Бондар зайшов до магазину та поцікавився, чи не зникли в них кросівки й побачив, як у магазині лежали долі капці ймовірного крадія. Тоді працівники магазину підтвердили здогадку патрульного, але чоловік вже втік.

Коли Андрій повертався додому, він помітив того ж чоловіка в кросівках на одній із зупинок громадського транспорту. Тож одразу затримав імовірного крадія та викликав на місце слідчо-оперативну групу.