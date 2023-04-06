Військовослужбовці з інвалідністю зможуть звільнятися з військової служби без проходження ВЛК

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Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт №8412 про внесення змін до підпункту «б» п. 2 ч. 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо надання особам з інвалідністю I та II групи права на звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) «за наявності інвалідності I чи II групи, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу».

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, чинна редакція закону «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» передбачає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, «визнані в установленому порядку особами з інвалідністю».

Тобто обов’язкової мобілізації на військову службу осіб з інвалідністю законом не передбачено. Втім, такі особи можуть за певних обставин та власного бажання потрапити до війська. Однак, наразі законом не передбачено звільнення мобілізованих осіб з військової служби з такої підстави, як наявність у цих військовослужбовців інвалідності I чи II групи. За станом здоров’я такі особи можуть бути звільнені зі служби тільки на підставі висновку (постанови) ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Отже, після ухвалення законопроєкту №8412 ті військовослужбовці з інвалідністю І та ІІ групи, які не бажають продовжувати військову службу, отримають право звільнитися з неї за власним бажанням.

Варто додати, що цей законопроєкт був внесений до Верховної Ради 2 лютого 2023 року. Парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув його на своєму засіданні й рекомендував для ухвалення 7 березня.