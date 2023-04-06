Що кременчужанам робити з PIN та PUK кодами своїх ID-паспортів

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 151

Для чого потрібні ці коди, та що буде, якщо їх забути

Для використання ID-паспорта, необхідні PIN та PUK коди. За інформацією Центра надання адміністративних послуг, після надходження смс-повідомлення від ЦНАП про готовність ID-карти, громадянам необхідно придумати та запам'ятати цифрові паролі для нового паспорта.

Під час отримання ID-паспорта необхідно буде змінити початкові значення PIN1/PUK1 та PIN2/PUK2 власною комбінацією цифр (крім комбінації — 0000 або 00000000) та вжити заходів, щоб про них ніхто не дізнався, так само як і з банківськими картами. PIN1 та PIN2, PUK1 та PUK2 повинні відрізнятися.

PIN1 та PIN2 потрібні для зчитування та внесення (або зміни) інформації на чипі ID-картки. Наприклад: зміна місця проживання, одруження чи розірвання шлюбу. При цьому змінювати ID-картку не потрібно. PUK1 та PUK2 використовуються у разі втрати PIN1 та PIN2 для розблокування доступу до чіпа ID-картки.

— У разі неправильного введення кожного з PIN-кодів тричі поспіль, можливість внесення змін буде автоматично заблокована. Для розблокування власнику ID-картки потрібно буде ввести відповідний PUK-код. Кількість спроб для введення цифрової комбінації PUK-коду становить 10 раз. Далі доступ до чіпа буде заблокованим, — наголосили у ЦНАПі.

У випадку, якщо власник ID-картки не пам’ятає своїх PIN та PUK кодів, ID-картка не втрачає чинності й нею можна користуватися протягом терміну дії, але без можливості внесення інформації на чіп.