Що кременчужанам робити з PIN та PUK кодами своїх ID-паспортів

Для використання ID-паспорта, необхідні PIN та PUK коди. За інформацією Центра надання адміністративних послуг, після надходження смс-повідомлення від ЦНАП про готовність ID-карти, громадянам необхідно придумати та запам'ятати цифрові паролі для нового паспорта.
Під час отримання ID-паспорта необхідно буде змінити початкові значення PIN1/PUK1 та PIN2/PUK2 власною комбінацією цифр (крім комбінації — 0000 або 00000000) та вжити заходів, щоб про них ніхто не дізнався, так само як і з банківськими картами. PIN1 та PIN2, PUK1 та PUK2 повинні відрізнятися.
PIN1 та PIN2 потрібні для зчитування та внесення (або зміни) інформації на чипі ID-картки. Наприклад: зміна місця проживання, одруження чи розірвання шлюбу. При цьому змінювати ID-картку не потрібно. PUK1 та PUK2 використовуються у разі втрати PIN1 та PIN2 для розблокування доступу до чіпа ID-картки.
У випадку, якщо власник ID-картки не пам’ятає своїх PIN та PUK кодів, ID-картка не втрачає чинності й нею можна користуватися протягом терміну дії, але без можливості внесення інформації на чіп.
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