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Ветеранам війни надаватимуть послуги через ЦНАПи — у Кременчуці до цього готуються

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 85

 

Мінветеранів планує у кожному ЦНАПі України відкрити ветеранське вікно

Ветерани зможуть отримувати більше послуг через ЦНАПи. Про це заявила очільниця Мінветеранів в ефірі «Українського радіо».

За словами Юлії Лапутіної, у кожному ЦНАПі буде так зване «ветеранське вікно», куди зможуть звертатися захисники і захисниці України.

Вона повідомила про підписання меморандуму Мінветеранів з Асоціацією ЦНАПів України.

Ми провели із ними перемовини, вони розуміють, що до них також будуть звертатися ветерани. Будемо запроваджувати в кожному ЦНАПі ветеранське вікно, де захисник або захисниця може звернутися винятково за тими послугами, які стосуються саме їх. У квітні нинішнього року буде проходити наше навчання представників ЦНАПів, розповіла Юлія Лапутіна.

За її словами, у ЦНАПах збільшать кількість послуг, що стосуються реалізації прав ветеранів, на 19 позицій. Про початок реалізації ініціативи повідомлять згодом, а протягом квітня проходитиме відповідне навчання працівників ЦНАПів.

Юлія Лапутіна зауважила, що Україна матиме найбільшу кількість ветеранів у світі. До розв'язаної рф повномасштабної війни в Електронному державному реєстрі ветеранів налічувалося понад пів мільйона осіб. Після перемоги України кількість ветеранів війни значно збільшиться.

Зараз за кількістю людей ми будемо єдиною державою у світі, яка матиме таке число ветеранів і учасників бойових дій. Для того, щоб нам бути ефективними, ми повинні мати й стратегію, і конкретні проєкти та дії, — зазначила Юлія Лапутіна.

Що стосується діджиталізації послуг, то міністерка зауважила, що створено електронний застосунок «Є-Ветеран», в якому можна знайти все, що необхідно знати ветерану, щоби скористатися своїми соціальними гарантіями та отримати відповідні послуги.

«Кременчуцький Телеграф» поцікавився тим, чи ведеться підготовка до створення «ветеранського вікна» у ЦНАПі Кременчука. Його директорка Тетяна Печериця повідомила, що онлайн нарада з цього приводу з Мінветеранів відбулася позавчора.

Міністерство планує спочатку започаткувати створення «ветеранського вікна» у Житомирській та Дніпропетровській областях, щоб відпрацювати усі питання. Думаю, наступною буде Полтавська область. Надання адміністративних послуг, що стосуються безпосередньо ветеранів війни для нас дуже важливо. Запровадження цих послуг потребує попередньої роботи – треба відпрацювати інформаційну та технологічну картку, прописати результат послуги, терміни її надання, все узгодити, — пояснила Тетяна Печериця.

Вона додала, що поки немає детальної інформації від Мінветеранів, які саме 19 послуг ветеранам війни будуть надаватися у «ветеранському вікні» ЦНАПів. Як тільки ця інформація з’явиться, вона пообіцяла одразу повідомити про це ЗМІ.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Мінветеранів ЦНАП ветерани послуги війна
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