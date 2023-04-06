Ветеранам війни надаватимуть послуги через ЦНАПи — у Кременчуці до цього готуються

Ветерани зможуть отримувати більше послуг через ЦНАПи. Про це заявила очільниця Мінветеранів в ефірі «Українського радіо».
За словами Юлії Лапутіної, у кожному ЦНАПі буде так зване «ветеранське вікно», куди зможуть звертатися захисники і захисниці України.
Вона повідомила про підписання меморандуму Мінветеранів з Асоціацією ЦНАПів України.
За її словами, у ЦНАПах збільшать кількість послуг, що стосуються реалізації прав ветеранів, на 19 позицій. Про початок реалізації ініціативи повідомлять згодом, а протягом квітня проходитиме відповідне навчання працівників ЦНАПів.
Юлія Лапутіна зауважила, що Україна матиме найбільшу кількість ветеранів у світі. До розв'язаної рф повномасштабної війни в Електронному державному реєстрі ветеранів налічувалося понад пів мільйона осіб. Після перемоги України кількість ветеранів війни значно збільшиться.
Що стосується діджиталізації послуг, то міністерка зауважила, що створено електронний застосунок «Є-Ветеран», в якому можна знайти все, що необхідно знати ветерану, щоби скористатися своїми соціальними гарантіями та отримати відповідні послуги.
«Кременчуцький Телеграф» поцікавився тим, чи ведеться підготовка до створення «ветеранського вікна» у ЦНАПі Кременчука. Його директорка Тетяна Печериця повідомила, що онлайн нарада з цього приводу з Мінветеранів відбулася позавчора.
Вона додала, що поки немає детальної інформації від Мінветеранів, які саме 19 послуг ветеранам війни будуть надаватися у «ветеранському вікні» ЦНАПів. Як тільки ця інформація з’явиться, вона пообіцяла одразу повідомити про це ЗМІ.
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