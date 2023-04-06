Кременчукводоканал отримав нові екскаватори в рамках державного проєкту

КП «Кременчукводоканал» отримало спецтехніку JCB 4CX Sitemaster (екскаватори) в рамках «Проєкту розвитку міської інфраструктури - 2», повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.
Зазначається, що цей екскаватор — мобільний та маневрений, економічно витрачає паливо та має автоматичну коробку передач, що суттєво вплине на час виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах міста та дозволить збільшити обсяги планових замін водопровідних й каналізаційних мереж.
Нагадаємо, Кременчуцька міська рада на сесії 18 листопада ухвалила рішення про участь КП у спільному проєкті «Проєкт розвитку міської інфраструктури – 2» та визначення одержувача коштів.
Згідно з ним депутати підтримали участь «Кременчукводоканалу» у спільному з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкті «Проєкт розвитку міської інфраструктури – 2» з сумою залучених інвестицій. Визначена постановою Кабміну сума субвенції по спеціальному фонду була встановлена на рівні 59,7 млн гривень.
Кременчукводоканал отримає 59,7 млн гривень від держави на розвиток господарства
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