Кременчукводоканал отримав нові екскаватори в рамках державного проєкту

Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Кременчук, Гроші

Кременчукводоканал отримав нові екскаватори в рамках державного проєкту

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1

Раніше КП отримав з держбюджету 59,7 млн гривень субвенції на розвиток інфраструктури

КП «Кременчукводоканал» отримало спецтехніку JCB 4CX Sitemaster  (екскаватори) в рамках «Проєкту розвитку міської інфраструктури - 2», повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради. 

Зазначається, що цей екскаватор — мобільний та маневрений, економічно витрачає паливо та має автоматичну коробку передач, що  суттєво вплине на час виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах міста та дозволить збільшити обсяги планових замін водопровідних й каналізаційних мереж.

Нагадаємо, Кременчуцька міська рада на сесії 18 листопада ухвалила рішення про участь КП у спільному проєкті «Проєкт розвитку міської  інфраструктури – 2» та визначення одержувача коштів. 

Згідно з ним депутати підтримали участь «Кременчукводоканалу» у спільному з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкті «Проєкт розвитку міської інфраструктури – 2» з сумою залучених інвестицій. Визначена постановою Кабміну сума субвенції по спеціальному фонду була встановлена на рівні 59,7 млн гривень.

Кременчукводоканал отримає 59,7 млн гривень від держави на розвиток господарства


0
Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: Кременчукводоканал екскаватори субвенція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 12 від 23 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх