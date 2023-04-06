У Кременчуці деякі споживачі залишилися без холодної води (додано)
Сьогодні, 15:13
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Воду перекрили через порив
У Кременчуці деякі споживачі залишилися без холодної води. Про це повідомляє КП «Кременчукводоканал».
Через порив мережі перекрили воду за наступними адресами:
- провулок Щемилівський, 4-30;
- вулиця Садова, 4-18;
- вулиця Небесної Сотні, 58-92;
- вулиця Євгена Коновальця, 37-55;
- вулиця Іллі Ткаченка, 34-66.
Додано:
6 квітня о 16.40 через порив мережі холодного водопостачання перекрили холодну воду для споживачів на вулицях Олексія Древаля, Індустріальній, Великокохнівській, пров. Великокохнівському.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: tvoemisto.tv
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