Готуємося до Великодня разом: майстер-клас з розпису писанок у прямому ефірі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 551

За годину, о 16.00, у «Просторі ідей» на вулиці Софіївській, 36-Б у Кременчуці відбудеться майстер-клас з розпису писанок, до якого може долучитися кожен охочий.

Під час майстер-класу будемо різати віск, розводити фарбу, готувати свічки й на декілька годин заглиблюватися в медитативне мазюкання гарячим воском по яйцях.

Для цієї майстерні кращим варіантом будуть пусті яєчні шкарлупки, оскільки варені яйця можуть не дочекатись Великодня. Приходьте з уже видутими яйцями, або просто з яйцями, які видуєте під час майстер-класу.

Для тих, хто не хоче виходити з дому, ми транслюватимемо майстер-клас у прямому ефірі. Тож готуйте віск, фарби та писачки й ну-бо разом створювати красу.

Дивіться прямий ефір за посиланням: