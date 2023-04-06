Скільки коштує автомобільне пальне на заправках Кременчука та Полтавщини 6 квітня

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 213

Сьогодні на деяких заправках Кременчука та Полтавщини ціни на автомобільне пальне трохи знизились

У четвер, 6 квітня, ціни на автомобільне пальне на заправках Полтавщини майже не змінилися. Один оператор понизив вартість дизельного пального на 50 копійок, ще один газу та бензину. У жодного оператора пальне поки не подорожчало, але експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 6.04.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,36 0,00 0% Бензин А-95 47,49 -0,01 -0,030% Бензин А-92 45,47 0,00 0% Дизельне пальне 47,02 -0,07 -0,142% Газ автомобільний 21,90 -0,01 -0,057%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 6.04.2023 р.