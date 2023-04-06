На Полтавщині сталась пожежа: згоріли дві тварини

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Вчора, 5 квітня, о 16.00, у селі Супротивна Балка, на вулиці Степовій Полтавського району загорілась приватна господарча споруда. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 19.15. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 80 кв. м, дві голови свійських тварин та 3 тонни сіна.

До гасіння залучився 2 державний пожежно-рятувальний пост. Причина пожежі встановлюється.