Ferrexpo збільшила обсяги виробництва в 1 кварталі більше ніж удвічі

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Швейцарська залізорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні випустила 901 тис. тонн окаток у першому кварталі 2023 року, що на 116% більше ніж у четвертому кварталі 2022 року, коли було вироблено 420 тис. тонн продукції.

Про це пише GMK Center з посиланням на звіт Ferrexpo з виробництва за перший квартал 2023 року. Увесь обсяг виробництва був представлений окатками з вмістом заліза 65%.

Слід зазначити, що результати першого кварталу близькі до сумарного виробництва за друге півріччя минулого року (993 тис. т). Таке значне збільшення обсягу виробництва відбулося шляхом покращення постачання електроенергії, що дозволило запустити в лютому другу лінію огрудкування.

Але обсяги випуску на 67% менші порівняно з першим кварталом минулого року, коли компанія працювала всіма чотирма лініями. У квітні-червні Ferrexpo планує продовжити роботу не більше як двома лініями огрудкування, якщо не відбудеться значних змін, що можуть вплинути на виробничі можливості та логістику. Це має забезпечити обсяги випуску, співставні з показниками першого кварталу.

— Ми прагнемо планувати обсяги виробництва у майбутньому, виходячи з консервативного підходу, щоб зберегти показники ліквідності та водночас забезпечити стабільні та стійкі постачання для наших довгострокових клієнтів, — зазначив Головний виконавчий директор Ferrexpo Джим Норт.