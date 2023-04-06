Ferrexpo збільшила обсяги виробництва в 1 кварталі більше ніж удвічі

Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Кременчук, Бізнес/Робота

Ferrexpo збільшила обсяги виробництва в 1 кварталі більше ніж удвічі

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 186 Новини компаній

 

Покращення постачання електроенергії та запуск другої лінії огрудкування дозволили збільшити обсяги випуску

Швейцарська залізорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні випустила 901 тис. тонн окаток у першому кварталі 2023 року, що на 116% більше ніж у четвертому кварталі 2022 року, коли було вироблено 420 тис. тонн продукції.

Про це пише GMK Center з посиланням на звіт Ferrexpo з виробництва за перший квартал 2023 року. Увесь обсяг виробництва був представлений окатками з вмістом заліза 65%.

Слід зазначити, що результати першого кварталу близькі до сумарного виробництва за друге півріччя минулого року (993 тис. т). Таке значне збільшення обсягу виробництва відбулося шляхом покращення постачання електроенергії, що дозволило запустити в лютому другу лінію огрудкування.

Але обсяги випуску на 67% менші порівняно з першим кварталом минулого року, коли компанія працювала всіма чотирма лініями. У квітні-червні Ferrexpo планує продовжити роботу не більше як двома лініями огрудкування, якщо не відбудеться значних змін, що можуть вплинути на виробничі можливості та логістику. Це має забезпечити обсяги випуску, співставні з показниками першого кварталу.

— Ми прагнемо планувати обсяги виробництва у майбутньому, виходячи з консервативного підходу, щоб зберегти показники ліквідності та водночас забезпечити стабільні та стійкі постачання для наших довгострокових клієнтів, — зазначив Головний виконавчий директор Ferrexpo Джим Норт.

 

1
Автор: Аліса Котова Джерело фото: GMK Center
Теги: Ferrexpo
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 12 від 23 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх