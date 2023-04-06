Вихователям дитячих садків Кременчука затримують зарплату — що кажуть у мерії

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 433

У Кременчуці затримують зарплату працівникам дитячих садків. Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» вихователі, станом на 5 квітня виплачений лише аванс за березень.

Подібні пости вихователів є й у соціальних мережах. Педагоги скаржаться, що вижити на 3,5 тисячі зараз — дуже важко, тим часом педагогів відправили у відпустку на два тижні в обов'язковому порядку відправляли в березні.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за коментарем із цього приводу до профільної заступниці міського голови з гуманітарних питань Ольги Усанової. Вона повідомила, що зарплата працівникам галузі освіти, як і всім іншим працівникам бюджетної сфери, виплачується в міру надходження коштів до бюджету.

Водночас коли саме плануються надходження до бюджету, і, відповідно, коли люди отримають кошти, Ольга Усанова не повідомила.

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