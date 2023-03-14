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Кременчуцьке тролейбусне управління хоче закупити шини за понад 3,76 млн гривень

Вчора, 21:01 Переглядів: 210

 

Проте які саме шини потрібні, в оголошенні не вказали

Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» планує закупити автошини на суму 3 763 048 млн грн. Про це стало відомо з оприлюдненої сьогодні, 13 березня, закупівлі в онлайн-платформі Prozorro.

Згідно з технічним описом, КТУ планує закупити:

Застосування Найменування (або еквівалент) Кількість Примітка
Т90117, Е183D1, Е183D1-01 Автошина A183D1-3106015 240

Спеціалізована автошина міського типу (city/urban) з посиленими боковинами для тролейбусів/автобусів/електробусів:

  • клас паливної ефективності – А;
  • клас зчеплення з мокрим покриттям - А;
  • значення зовнішнього шуму кочення – не вище 51 dB.

Виробництво – 2023 р.
ГАЗ-3307, 3309 Автошина 3307-3106010 4
Renault Kangoo Автошина 403005401R 4 літня
ГАЗ-3110 Автошина 3110-3106010 4 зимова
ИЖ-2717 Автошина 2717-3106010 4
КрАЗ-250 Автошина 250-3105010 4




Примітно, що сьогодні з'явилося запитання у ймовірного учасника торгів:

«Шановний Замовнику! Просимо в ТД додати номенклатуру товару, а саме: розмір автомобільних шин які Вам потрібні. Стосовно вимог ТД Автошина A183D1-3106015 Автошина 3307-3106010 Автошина 403005401R Автошина 3110-3106010 Автошина 2717-3106010 Автошина 250-3105010 Ідентифікувати товар та розмір неможливо».

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: КТУ закупівлі тендер шини
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