Кременчуцьке тролейбусне управління хоче закупити шини за понад 3,76 млн гривень

Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» планує закупити автошини на суму 3 763 048 млн грн. Про це стало відомо з оприлюдненої сьогодні, 13 березня, закупівлі в онлайн-платформі Prozorro.
Згідно з технічним описом, КТУ планує закупити:
|Застосування
|Найменування (або еквівалент)
|Кількість
|Примітка
|Т90117, Е183D1, Е183D1-01
|Автошина A183D1-3106015
|240
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Спеціалізована автошина міського типу (city/urban) з посиленими боковинами для тролейбусів/автобусів/електробусів:
Виробництво – 2023 р.
|ГАЗ-3307, 3309
|Автошина 3307-3106010
|4
|Renault Kangoo
|Автошина 403005401R
|4
|літня
|ГАЗ-3110
|Автошина 3110-3106010
|4
|зимова
|ИЖ-2717
|Автошина 2717-3106010
|4
|КрАЗ-250
|Автошина 250-3105010
|4
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Примітно, що сьогодні з'явилося запитання у ймовірного учасника торгів:
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