Кременчуцьке тролейбусне управління хоче закупити шини за понад 3,76 млн гривень

Вчора, 21:01 Переглядів: 210

Проте які саме шини потрібні, в оголошенні не вказали

Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» планує закупити автошини на суму 3 763 048 млн грн. Про це стало відомо з оприлюдненої сьогодні, 13 березня, закупівлі в онлайн-платформі Prozorro.

Згідно з технічним описом, КТУ планує закупити:

Застосування Найменування (або еквівалент) Кількість Примітка Т90117, Е183D1, Е183D1-01 Автошина A183D1-3106015 240 Спеціалізована автошина міського типу (city/urban) з посиленими боковинами для тролейбусів/автобусів/електробусів: клас паливної ефективності – А;

клас зчеплення з мокрим покриттям - А;

значення зовнішнього шуму кочення – не вище 51 dB. Виробництво – 2023 р. ГАЗ-3307, 3309 Автошина 3307-3106010 4 Renault Kangoo Автошина 403005401R 4 літня ГАЗ-3110 Автошина 3110-3106010 4 зимова ИЖ-2717 Автошина 2717-3106010 4 КрАЗ-250 Автошина 250-3105010 4









Примітно, що сьогодні з'явилося запитання у ймовірного учасника торгів:

«Шановний Замовнику! Просимо в ТД додати номенклатуру товару, а саме: розмір автомобільних шин які Вам потрібні. Стосовно вимог ТД Автошина A183D1-3106015 Автошина 3307-3106010 Автошина 403005401R Автошина 3110-3106010 Автошина 2717-3106010 Автошина 250-3105010 Ідентифікувати товар та розмір неможливо».

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