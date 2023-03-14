Під час концерту в МПК зібрали майже 50 тис. гривень для захисників України

Вчора, 21:28 Переглядів: 304

«Незламна весна» принесла не тільки позитивні емоції та гарний настрій, а й гроші, які наблизять перемогу українців у війні за справжню Незалежність

10 березня у кременчуцькому Міському палаці культури відбувся благодійний концерт «Незламна весна». На святковій сцені творчі колективи палацу культури, а глядацька зала була наповнена кременчужанами та гостями міста.

— Добрий вечір, шановні наші друзі! Вже почався другий рік, як на нашій рідній землі триває жорстока війна. Здавалося, життя мало б, взагалі, завмерти. Та все ж, ми — українці! Одна єдина родина! I встали до лави-лава, до плеча-плече, I, якщо поруч когось не стало — на його місце приходить хтось ще і ще! А як хочеться співати! Про калину, про Україну! Про любов до нашої неньки Батьківщини! I цієї весни, незламної весни, наші діти повернулися на цю сцену, наче пташки з далекого вирію. Та, ой, не всі пісні їх радісні та веселі! Але всі вони сповнені віри у наших захисників і захисниць! У їхню Правду, у їхню Силу, у їхній Героїзм! То нехай лунає пісня на цій сцені й у наших серцях! — такими словами розпочав концерт Сергій Ситник, «граючий» директор МПК.

І хоча початок концерту відбувся без затримок, все ж через масштабну повітряну тривогу в Україні довелося зробити перерву та спуститися до укриття. Тож концерт виявися двоактовим.

Свою творчість глядачам подарували такі колективи та артисти:

Задзеркалля

Дитячий світ

Ю. Зеленіна

Сузір'я Дніпра

Цирк Юність

Повітряна гімнастка Поліна Пустовіт

Натхнення

Вікторія

Від і До

Елегія

О. Доманська

О. Діденко

— Коли настає весна, усе життя сповнюється новими барвами життя. І всі ці барви хочеться дарувати коханим! Як просто це було ще позаминулої весни! Як складно це робити зараз! Ми всі кохані: всі, хто зараз на цій сцені, й всі, хто в залі. Кохані жінки, діти, чоловіки. І вони всі, хто у військовому однострої, хто — на передовій вони всі-всі кохані: дружини, мами, подруги, сестри, наречені, брати, чоловіки й батьки! Не можна забути про жодну, про жодного з них! Справжнє кохання перемагає найстрашнішу розлуку... I, якщо вже ця весна Незламна, зберімо барви всіх наших почуттів i, бодай, думками, з усього серця подаруємо нашим коханим, дорогим захисникам, де він і вона стоять поруч, — продовжував ведучий.

За словами Сергія Ситника, загальновідома пісня «Доброго вечора! Ми з України!», яка народилася у Кременчуці, була створена в Міському палаці культури. Адже студія діджеїв PROBASS ∆ HARDI знаходиться над балконом, попід самою стелею.

— Щоразу, коли чую їхні треки — гордість перехоплює мій дух і за наше місто і за наші молоді таланти, — розповів він.

Під час концерту показали ляльково-музичний патріотичний відеокліп. Знімався у кліпі народний хор із ляльок, які пошили в МПК для участі у благодійному ярмарку на допомогу ЗСУ, що відбувся влітку минулого року у Франції. Цей хор який можна вважати ще одним творчим колективом нашого палацу культури.

Зі сцени лунали слова подяки кременчужанам за те що відгукнулися на заклик артистів, щоб спільно надати допомогу воїнам наших кременчуцьких підрозділів у їхніх нагальних потребах із закупівлі необхідного військового обладнання або ремонту техніки.

— Ми всі разом за цей вечір задонатили близько 50 тис. грн, які точно вже скоро стануть бронею, або гострим зірким оком, або залізним кулаком наших земляків, захисників України. Особливу подяку хочеться висловити нашим медикам Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» та директорці цього медзакладу Оксані Корляковій. Їхній колективний донат становить 25 500 грн. Також висловлюємо нашу подяку освітянам з ліцею №25 «Гуманітарний колегіум» (директорка Тетяна Москалик, заступниця з виховної роботи Антоніна Мисяк) та гімназії № 12 (директор В'ячеслав Носкін, педагогиня-організаторка Надія Попенко). Щиро дякуємо начальнику відділу професійно-технічних, загальноосвітніх, позашкільних та музейних закладів департаменту Освіти міста Кременчука Ігорю Процьку. І, звісно, дякуємо вам наші любі батьки учасників мистецьких колективів палацу культури, та всім-всім небайдужим мешканцям нашого рідного Кременчука! — наголосив Сергій Ситник.

Закінчився концерт «Незламна весна» спільним виконанням Державного Гімну України, чим і відзначили День Державного Гімну.

Разом — ми єдина родина! Разом — ми Україна!