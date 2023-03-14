У лікарні «Правобережна» розпочав приймати дитячий та підлітковий гінеколог

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Запрошують на консультацію та прийом дівчаток від народження до 18 років

У лікарні «Правобережна» розпочав приймати дитячий та підлітковий гінеколог Тетяна Бойко. Про це йдеться на сторінці пологового відділення медзакладу в інстаграмі. Запрошують на консультацію та прийом дівчаток від народження до 18 років.

З якими питаннями ви можете звернутись до лікаря:

з метою консультації про гігієну, статеве виховання та дозрівання дівчаток;

почервоніння, зуд статевих органів або поява будь-яких виділень зі статевих шляхів;

синехії статевих органів;

травми статевих органів;

поява вторинних статевих ознак (ріст молочних залоз, волосся або поява менструацій) до 8 років;

відсутність менструації до 15 років або вторинних статевих ознак до 13 років;

порушення менструального циклу (тривалі затримки, часті менструації або болісні менструації);

біль, набряк або поява виділень з молочних залоз;

консультування з профілактичної вакцинації від папіломовірусу.

Записатися на прийом до лікаря можна через реєстратуру поліклініки за телефоном 0673501430.

Нагадаємо, з 1 лютого в Кременчуцькому перинатальному центрі почався прийом дитячого лікаря-гінеколога Людмили Терещук. Інтерв'ю з пані Терещук читайте ТУТ.