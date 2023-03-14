Запрошують на консультацію та прийом дівчаток від народження до 18 років
У лікарні «Правобережна» розпочав приймати дитячий та підлітковий гінеколог Тетяна Бойко. Про це йдеться на сторінці пологового відділення медзакладу в інстаграмі. Запрошують на консультацію та прийом дівчаток від народження до 18 років.
З якими питаннями ви можете звернутись до лікаря:
- з метою консультації про гігієну, статеве виховання та дозрівання дівчаток;
- почервоніння, зуд статевих органів або поява будь-яких виділень зі статевих шляхів;
- синехії статевих органів;
- травми статевих органів;
- поява вторинних статевих ознак (ріст молочних залоз, волосся або поява менструацій) до 8 років;
- відсутність менструації до 15 років або вторинних статевих ознак до 13 років;
- порушення менструального циклу (тривалі затримки, часті менструації або болісні менструації);
- біль, набряк або поява виділень з молочних залоз;
- консультування з профілактичної вакцинації від папіломовірусу.
Записатися на прийом до лікаря можна через реєстратуру поліклініки за телефоном 0673501430.
Нагадаємо, з 1 лютого в Кременчуцькому перинатальному центрі почався прийом дитячого лікаря-гінеколога Людмили Терещук. Інтерв'ю з пані Терещук читайте ТУТ.
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