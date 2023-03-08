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Кременчук, Освіта

Міносвіти попросило обласну освіту сприяти відкриттю дитячих садків у Кременчуці

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 291

 Відповідь батькам, які відстоюють право на дошкільну освіту своїх дітей

Кременчуцькі батьки, яких не влаштовує відсутність дошкільної освіти у Кременчуці, продовжують відстоювати свої права. 

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу», нещодавно вони звернулися до Міністерства освіти з проханням розв'язувати це питання. Лист із підписами Міністерство освіти перенаправило до департаменту освіти Полтавської обласної адміністрації. 

У відповіді обласну владу попросили вивчити це питання та за можливості сприяти функціонуванню дитсадків в офлайн-форматі.

«В умовах воєнного стану надважливо забезпечити продовження здобуття дошкільної освіти дітьми за місцем їх перебування, максимальне збереження кількості закладів дошкільної освіти та кількості працівників, створення безпечного освітнього середовища та надання якісних психолого-педагогічних послуг. Під час організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в дистанційній формі виникає ряд проблемних питань щодо технічного забезпечення цього процесу; відсутності можливості у батьків або їх неготовності брати участь у цьому процесі; збільшення тривалості перебування дітей за планшетами та телефонам», - йдеться в листі.

 

Втім, у Міносвіти наголосили, що заклади дошкільної освіти перебувають у сфері управління місцевих органів влади та повинні створювати  умови для отримання дітьми дошкільної освіти.

Нагадаємо, до редакції неодноразово зверталися батьки дошкільнят із проханням порушити це питання роботи дитячих садків, які закрили від початку воєнного стану в Україні. Причина — немає укриттів. 

«Можливо, міська влада зацікавлена, щоб працювали лише приватні садочки?»

Раніше  «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що про можливе  відкриття садочків заговорили минулого тижня. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, який 2 березня приїхав у наше місто з робочим візитом, після обговорення цього питання з міським головою Віталієм Малецьким. 

Батьки кременчуцьких дошкільнят відповіли, як справляються без дитячих садків

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: дитячі садочки Міносвіти
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