Міносвіти попросило обласну освіту сприяти відкриттю дитячих садків у Кременчуці

Кременчуцькі батьки, яких не влаштовує відсутність дошкільної освіти у Кременчуці, продовжують відстоювати свої права.
Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу», нещодавно вони звернулися до Міністерства освіти з проханням розв'язувати це питання. Лист із підписами Міністерство освіти перенаправило до департаменту освіти Полтавської обласної адміністрації.
У відповіді обласну владу попросили вивчити це питання та за можливості сприяти функціонуванню дитсадків в офлайн-форматі.
Втім, у Міносвіти наголосили, що заклади дошкільної освіти перебувають у сфері управління місцевих органів влади та повинні створювати умови для отримання дітьми дошкільної освіти.
Нагадаємо, до редакції неодноразово зверталися батьки дошкільнят із проханням порушити це питання роботи дитячих садків, які закрили від початку воєнного стану в Україні. Причина — немає укриттів.
«Можливо, міська влада зацікавлена, щоб працювали лише приватні садочки?»
Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що про можливе відкриття садочків заговорили минулого тижня. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, який 2 березня приїхав у наше місто з робочим візитом, після обговорення цього питання з міським головою Віталієм Малецьким.
Батьки кременчуцьких дошкільнят відповіли, як справляються без дитячих садків
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер