У Кременчуцькій РВА розповіли, як фермерам безоплатно отримати по тоні мінеральних добрив

Аграрії можуть безоплатно отримати добрива для підживлення озимих культур в рамках Програми USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО).
Проєкт здійснюється за сприяння Мінагрополітики України. В його рамках аграріям безоплатно виділяють по 1 тоні мінеральних добрив, які треба буде самостійно забрати з Полтави.
Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
Для участі в проєкті потрібно бути зареєстрованим в Державного аграрному реєстрі та встигти подати електронну заявку в ДАР до 14-го березня.
Варто додати, що в проєкті можуть брати участь аграрії з 12 областей України, серед яких Полтавська та Кіровоградська області.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер