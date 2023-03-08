У Кременчуцькій РВА розповіли, як фермерам безоплатно отримати по тоні мінеральних добрив

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 111

Для цього треба встигти подати заявку в ДАР до 14 березня

Аграрії можуть безоплатно отримати добрива для підживлення озимих культур в рамках Програми USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО).

Проєкт здійснюється за сприяння Мінагрополітики України. В його рамках аграріям безоплатно виділяють по 1 тоні мінеральних добрив, які треба буде самостійно забрати з Полтави.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Для участі в проєкті потрібно бути зареєстрованим в Державного аграрному реєстрі та встигти подати електронну заявку в ДАР до 14-го березня.

— Безоплатно міндобрива можуть отримати як юридичні, так і фізичні особи-підприємці, у тому числі сімейні фермерські господарства, які мають у власності чи в оренді земельні ділянки загальної площі від 5 до 500 га, - пояснив Артем Даценко.

Варто додати, що в проєкті можуть брати участь аграрії з 12 областей України, серед яких Полтавська та Кіровоградська області.