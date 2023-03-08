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Артистка з Кременчука LERNY презентувала пісню-заклик «Доказом»

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 114

 

Це трек про важливість усвідомлювати свою цінність і йти зі стосунків, які себе вичерпали

Артистка та сонграйтерка родом із Кременчука LERNY презентувала пісню-заклик усвідомлювати свою цінність і йти зі стосунків, які себе вичерпали. Сингл «Доказом» – власна історія LERNY.

— Я написала цю пісню, вагаючись, залишатися в стосунках чи йти. Помічала, що чула занадто багато слів без дій. Обіцянок, які залишались не втіленими. Це саме той момент, коли ти робиш кроки назустріч, а у відповідь отримуєш тільки слова. «Доказом» — останній шанс виправити ситуацію, бо стосунки — це двоє. Але якщо ні, то краще я пристосую своє життя до чиєїсь відсутності, аніж свої кордони до зневажливого ставлення. У першу чергу важливо стати доказом любові для самого себе. І тільки це дасть тобі можливість будувати здорові стосунки з іншими, — коментує авторка пісні.

LERNY, починаючи з 3 років, виходила на сцену понад 600 разів, але як танцівниця.

— Я мріяла співати з дитинства, проте одного разу педагог вокалу мені сказала, що я ніколи не зможу стати співачкою. Мене фактично переконали в цьому. Тож все своє життя я присвятила танцям. Але все одно продовжувала працювати над собою, бо десь глибоко всередині все ще не полишала дитячу мрію. І пізніше, працюючи хореографом, я вирішила почати випускати власні сингли та знімати кліпи. Один із них навіть потрапив на М2. Але в моїй країні почалась війна. І я змушена була виїхати за кордон разом із сім’єю у Швейцарію, — розповідає дівчина.

Через переїзд трек довелося записувати в домашніх умовах. Це перший сингл, створений в домашній студії, обладнаній самою ж співачкою у її кімнаті. Саунд-продюсером інді-поп треку став український музикант, учасник гурту MBreeze — Олександр Біляк. Над треком працювали дистанційно протягом 2 місяців. Тепер LERNY готує наступні сингли, які вийдуть у 2023 році.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: пісня співачка танці
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