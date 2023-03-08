З'явилися демонстраційні варіанти НМТ-2023 з математики та української мови

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 46

Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти розробили демонстраційні варіанти предметних тестів з математики та української мови. Вони за структурою, типами завдань та тривалістю виконання аналогічні мультипредметному тесту ЗНО у 2023 році.

Як під час проходження демонстраційного тесту, так і на реальному тестуванні учасники зможуть вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи того завдання, змінювати варіант відповіді, що допоможе якісно оцінити свій рівень підготовки та розрахувати час. Під час реального тестування з математики в учасників буде змога користуватися довідковими матеріалами (формулами). Після завершення роботи учні отримають результат тестування.

Також до травня 2023 року на сайті Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднять демо-варіанти інших предметних тестів НМТ 2023 року.

Нагадаємо, учнів 11 класів звільнили від складання ДПА.