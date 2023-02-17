Куди піти на вихідних жителям Кременчука та району

Вчора, 20:00 Переглядів: 925

Афіша заходів на 18 та 19 лютого

Не знаєте, як урізноманітнити дозвілля на вихідних? Розповідаємо, куди піти жителям Кременчука та району, щоб отримати естетичне задоволення, нові знання та позитивні емоції.

Кременчук

18 лютого, субота

11.00-18.00 — настільна ігротека у читальній залі бібліотеки на Соборній, 9/16. Щосуботи тут збираються любителі настільних ігор — жителі Кременчука та сусідніх населених пунктів.

19 лютого, неділя

13.00 — у бібліотеці на Європейській, 66/13 відбудеться творчий вечір Ірини Залюбовської «Її життя неначе стиглий сонях…». Лунатимуть вірші та пісні, буде представлене творче надбання мисткині у вигляді книг, картин та колекції авторської ляльки.

13.00 — у читальній залі бібліотеки на Соборній, 9/16 відбудеться арттерапевтичний майстер-клас Ксенії Рай «Місто творчих, позитивних і талановитих людей». Учасники заходу зможуть створити картину на тему «Хто Я?» та намалювати свій внутрішній світ.

Також у суботу або в неділю можна відвідати галереї:

10.00-16.00 — у міській художній галереї на Коцюбинського, 4 триває філателістична виставка з колекції Сергія Кононенка, присвячена 300-річчю з дня народження Григорія Сковороди. На виставці представлені марки та конверти, випущені національним поштовим оператором й ентузіастами у роки незалежності України.

10.00-16.00 — у міській художній галереї на Коцюбинського, 4 триває виставка венеціанських масок «Таємничий світ венеційської маски». На виставці представлені оригінальні карнавальні маски з приватної колекції родини Сергія та Олени Горюновичів, а також акварелі Оксани Бойко, виконані з натури під час її подорожі Італією.

10.00-17.00 — у Картинній галереї Наталії Юзефович на Космічній, 9 Раківка триває персональна виставка Зоряни Дашко «В пошуках Едему». У галереї на Раківці представлені живопис, графіка та колажі, більшість з яких створені художницею останнім часом.

Кременчуцький район

Козельщина

13.00 — у Смарт Просторі (вул. Остроградського, 79/11) відбудуться «Інтелектуальні студії у Смарт Просторі» зі Світланою Поваляєвою. Лунатимуть поезії воєнного часу. Усіх охочих чекають за адресою: вул. Остроградського, 79/11. Вхід вільний. Також відбудеться онлайн-трансляція.

Горішні Плавні

9.00-18.00 — у виставковій залі Краєзнавчого музею (проспект Героїв Дніпра, 40) триває виставка харківської художниці Наталії Вітязь. Телефон для довідок: 067 252 0721. Обідня перерва з 13.00 до 14.00.