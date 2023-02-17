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Куди піти на вихідних жителям Кременчука та району

Вчора, 20:00 Переглядів: 925

 

Афіша заходів на 18 та 19 лютого

Не знаєте, як урізноманітнити дозвілля на вихідних? Розповідаємо, куди піти жителям Кременчука та району, щоб отримати естетичне задоволення, нові знання та позитивні емоції.

Кременчук

18 лютого, субота

11.00-18.00 — настільна ігротека у читальній залі бібліотеки на Соборній, 9/16. Щосуботи тут збираються любителі настільних ігор — жителі Кременчука та сусідніх населених пунктів.

19 лютого, неділя

13.00 — у бібліотеці на Європейській, 66/13 відбудеться творчий вечір Ірини Залюбовської «Її життя неначе стиглий сонях…». Лунатимуть вірші та пісні, буде представлене творче надбання мисткині у вигляді книг, картин та колекції авторської ляльки.

13.00 — у читальній залі бібліотеки на Соборній, 9/16 відбудеться арттерапевтичний майстер-клас Ксенії Рай «Місто творчих, позитивних і талановитих людей». Учасники заходу зможуть створити картину на тему «Хто Я?» та намалювати свій внутрішній світ.

Також у суботу або в неділю можна відвідати галереї:

Кременчуцький район

Козельщина

13.00у Смарт Просторі (вул. Остроградського, 79/11) відбудуться «Інтелектуальні студії у Смарт Просторі» зі Світланою Поваляєвою. Лунатимуть поезії воєнного часу. Усіх охочих чекають за адресою: вул. Остроградського, 79/11. Вхід вільний. Також відбудеться онлайн-трансляція.

Горішні Плавні

9.00-18.00 — у виставковій залі Краєзнавчого музею (проспект Героїв Дніпра, 40) триває виставка харківської художниці Наталії Вітязь. Телефон для довідок: 067 252 0721. Обідня перерва з 13.00 до 14.00.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: куди піти вихідні галерея бібліотека Козельщина Горішні Плавні виставка безоплатно
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