Департамент охорони здоров’я Полтавської ОВА попросили зробити звіт щодо видачі довідок про інвалідність

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 366

Є звернення з громад, що збільшилася кількість заключень МСЕК — можливо, є зловживання

Директора департаменту охорони Полтавської ОДА здоров’я Віктора Лисака попросили підготувати звіт про кількість виданих довідок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) щодо інвалідності 2-ї групи. Про це сьогодні йшла мова на апаратній нараді в обласній адміністрації.

Так, до ОДА надходять скарги від громад, що в області останнім часом нібито збільшилася кількість видачі довідок про інвалідність. Такі довідки дозволяють не бути мобілізованими, адже інваліди не підлягають мобілізації.

«Є такий сигнал, треба реагувати. Прошу підготувати статистику у порівнянні з минулим роком, аби зрозуміти тенденцію», — сказав на апаратній нараді очільник області Дмитро Лунін, звертаючись до Віктора Лисака.

Звіт має бути оприлюднений наступного тижня на апаратній нараді.

Нагадаємо, Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію на чергових 90 днів – до 20 травня. Повістку можуть вручити будь-якому чоловіку у віці від 18 до 60 років.

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