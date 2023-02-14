У Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей з'явилися жирафи

Працівники табору «Зоряний» разом з юним художником Денисом Шиньком розписали стіну в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Як повідомила пресслужба мерії Кременчука, процес створення малюнку тривав із 20 січня до 12 лютого.

– Наразі табір не може радувати діток відпочинком та розвагами, тож вони роблять все, щоб на обличчях дітей сяяли посмішки. Малюнок створив позитивний емоційний фон в ігровій кімнаті, адже це маленький світ дітей, в якому вони грають, фантазують і ростуть.

Сподіваємось, що кожна дитина, яка тимчасово перебуває у Центрі соціально-психологічної реабілітації надихнеться яскравими кольорами та наблизиться до здійснення своєї мрії, – мовиться у повідомленні.