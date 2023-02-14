Комунальне «Полтаватеплоенерго» передумало купувати комп’ютери на 375 тисяч гривень

Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Гроші, Полтавщина

Комунальне «Полтаватеплоенерго» передумало купувати комп’ютери на 375 тисяч гривень

Сьогодні, 16:46 Переглядів: 279

Не знайшли постачальників

Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго» скасувало торги  на закупівлю чотирьох ноутбуків. Про це йдеться в оголошенні системи публічних закупівель Prozorro.

Тендер був оголошений 3 лютого, 13 лютого — останній день подачі пропозицій. Цього ж дня «Полтаватеплоенерго» повідомило, що причина скасування торгів — відсутність пропозицій. 

Нагадаємо, загальна очікувана вартість закупівлі складала 375 тис. гривень. Підприємство мало намір купити Asus ProArt Studiobook 16 OLED H5600QR-L2157X в комплекті з мишкою за  149 тис. гривень, Lenovo IdeaPad 3 15ITL за  33 тис. гривень, HP VICTUS 16-E0105NW за 61 тис. гривень та  Apple Macbook Pro 14" M1 Pro 1TB Silver (MKGT3) за  132 тис. гривень.

При цьому один з потенційних учасників торгів зазначав, «тільки Macbook й ASUS ProArt Studiobook потрібні, інші ноутбуки просто не потягнуть Вашу багатофункціональну, складну, програмну роботу (Ворд, Ексель, Косинка, Сапер)». Втім, у комунальному підприємстві відповіли, що це питання не стосується вимог тендерної документації та предмета закупівлі.

Комунальне «Полтаватеплоенерго» замовляє чотири ноутбуки на 375 тис. гривень

Разом із тим за місяць до оголошення цих торгів «Полтаватеплоенерго» вже закуповувало 30 ноутбуків Lenovo V 15 IML. Загальна сума закупівлі склала 583,3 тис. гривень. (1 ноутбук — 19,16 тис. гривень та мишка 229 гривень).

Міськвиконком купив 6 інтерактивних панелей та два потужні комп'ютери на 1,23 млн гривень

0
Автор: Ольга Мінчук
Теги: ноутбуки закупівлі Полтаватеплоенерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 4 від 26 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

Всі pdf

Вверх