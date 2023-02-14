Комунальне «Полтаватеплоенерго» передумало купувати комп’ютери на 375 тисяч гривень

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Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго» скасувало торги на закупівлю чотирьох ноутбуків. Про це йдеться в оголошенні системи публічних закупівель Prozorro.

Тендер був оголошений 3 лютого, 13 лютого — останній день подачі пропозицій. Цього ж дня «Полтаватеплоенерго» повідомило, що причина скасування торгів — відсутність пропозицій.

Нагадаємо, загальна очікувана вартість закупівлі складала 375 тис. гривень. Підприємство мало намір купити Asus ProArt Studiobook 16 OLED H5600QR-L2157X в комплекті з мишкою за 149 тис. гривень, Lenovo IdeaPad 3 15ITL за 33 тис. гривень, HP VICTUS 16-E0105NW за 61 тис. гривень та Apple Macbook Pro 14" M1 Pro 1TB Silver (MKGT3) за 132 тис. гривень.

При цьому один з потенційних учасників торгів зазначав, «тільки Macbook й ASUS ProArt Studiobook потрібні, інші ноутбуки просто не потягнуть Вашу багатофункціональну, складну, програмну роботу (Ворд, Ексель, Косинка, Сапер)». Втім, у комунальному підприємстві відповіли, що це питання не стосується вимог тендерної документації та предмета закупівлі.

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Разом із тим за місяць до оголошення цих торгів «Полтаватеплоенерго» вже закуповувало 30 ноутбуків Lenovo V 15 IML. Загальна сума закупівлі склала 583,3 тис. гривень. (1 ноутбук — 19,16 тис. гривень та мишка 229 гривень).

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