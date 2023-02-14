Кременчуцькі ліцеїсти вибороли медалі на Міжнародній Жаутиківській олімпіаді з інформатики

Учні ліцею «Політ» стали призерами ХІХ Міжнародної Жаутиківської олімпіади з інформатики (Казахстан), про що стало відомо з допису на фейсбук-сторінці навчального закладу.
Ліцеїсти показали наступні результати:
Підготував учнів до змагань викладач інформатики Валентин Мельник.
Нагадаємо, що учні ліцею «Політ» відзначилися на обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з географії.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер