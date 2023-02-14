Кременчуцькі ліцеїсти вибороли медалі на Міжнародній Жаутиківській олімпіаді з інформатики

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 256

Учні ліцею «Політ» стали призерами ХІХ Міжнародної Жаутиківської олімпіади з інформатики (Казахстан), про що стало відомо з допису на фейсбук-сторінці навчального закладу.

Ліцеїсти показали наступні результати:

Олександр Козловський (Л-11Г) - срібна медаль,

Андрій Столітній (Л-11Г) - срібна медаль,

Назар Гуз (Л-10Г) - бронзова медаль,

Андрій Дебелий (Л-11Г) - бронзова медаль.

Підготував учнів до змагань викладач інформатики Валентин Мельник.

Нагадаємо, що учні ліцею «Політ» відзначилися на обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з географії.