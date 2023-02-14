На Кременчуччині за два тижні зробили майже пів тисячі щеплень від COVID-19

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Наразі усі громади, як і Полтавська область в цілому, перебувають у «жовтій» карантинній зоні, а найдієвішим методом запобігання захворюваності на COVID-19 залишається вакцинація.

За інформацією відділу з питань освіти, культури та охорони здоров'я Кременчуцької районної військової адміністрації, пункти вакцинації забезпечені термометрами, дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту для медичних працівників.

Також здійснюється щоденний моніторинг стану вакцинації та захворюваності на рівні територіальних громад, району.

За два тижні, від 30 січня до 12 лютого, у Кременчуцькому районі вакцинувалися 492 особи:

Назва закладу охорони здоров'я Вакциновано 30.01. - 5.02. 6.02. - 12.02 Градизький ЦПМСД 60 60 Кам’янопотоківський ЦПМСД 17 - Козельщинський ЦПМСД - 4 Пришибський ЦПМСД 12 8 Семенівський ЦПМСД 45 1 Кременчуцький ЦПМСД №1 16 68 Кременчуцький ЦПМСД №2 18 - Кременчуцький ЦПМСД №3 30 15 КП «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни» 6 5 КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» - - КМП «Лікарня «Придніпровська» 2 8 ЛІЛ «Кременчуцька» 18 12 Горішньоплавнівський ЦПМСД 31 25 Всього: 286 206





Раніше ми писали, що з 6 січня до 12 лютого у громадах Кременчуцького району зареєстрували 100 випадків захворювання на COVID-19.