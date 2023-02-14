У Новосанжарській громаді чоловік вкрав з будинку гроші та дорогоцінності

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Третього лютого в одному із сіл Новосанжарської громади житель селища Нові Санжари вкрав гроші та дорогоцінності із приватного будинку. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Поліцейські встановили, що 23-річний житель селища Нові Санжари, який вже мав проблеми із законом, пошкодив віконну раму будинку та проник до помешкання, звідки викрав гроші та ювелірні вироби. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі чоловікові повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Решетилівської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.