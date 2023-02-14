14 лютого на заправках Полтавщини подешевшало все: «святкові» ціни на автомобільне пальне

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У Кременчуці та на Полтавщині ціни на бензин, дизельне пальне та зріджений газ для автомобілів почали знову знижуватися. На заправках деяких операторів зниження цін дуже помітне. Так, максимальна знижка за добу сталася у мережі АЗС одного оператора з великою кількістю заправок — на бензин А-95 преміум одразу на 3 грн. В іншого оператора подешевшало дизельне пальне за день на 1,5 грн. А зріджений газ став дешевше на більшості заправок Полтавщини на 0,5-1,5 грн за літр.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 14.02.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 49,25 -0,30 -0,606% Бензин А-95 48,14 -0,06 -0,119% Бензин А-92 46,98 0,00 0% Дизельне пальне 51,50 -0,10 -0,194% Газ автомобільний 25,44 -0,44 -1,710%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 14.02.2023 р.